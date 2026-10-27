Mauricio Ochmann vuelve a besar a Aislinn Derbez tras seis años de separación y, ¡califica el momento!: “Muy rico”

Seis años después de anunciar su separación, se ha manejado una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. Ahora, fue el actor el que habló abiertamente sobre sus recientes besos con su ex, y hasta dijo lo que significó para él este “reencuentro” romántico con ella.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en rumores de reconciliación / Mezcalent

¿Por qué surgieron rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Las versiones sobre un posible “reencuentro” entre los actores surgieron cuando Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a aparecer juntos durante la promoción de la película Hasta el fin del mundo, acompañados de un mensaje de tono romántico.

Aunque los protagonistas de A la mala insistieron en que su cercanía se debía únicamente a motivos laborales, las entrevistas que dieron en conjunto para promocionar el filme volvieron a encender los rumores de una posible reconciliación, pues dejaron abierta la puerta a una nueva oportunidad.

Por un lado, Aislinn Derbez comentó: “ Danos chance de tomárnosla con calma ”, mientras que Ochmann respondió: “ El amor nunca murió, siempre hemos estado unidos ”. Otra de las escenas que se hizo viral fue cuando ambos iban casi de la mano, en un video que fue captado por un paparazzi,

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¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos de nuevo? / Redes sociales, Mezcalent

Mauricio Ochmann habla del beso que se dio con Aislinn Derbez

Tras los rumores que ocasionaron sus recientes encuentros por la película Hasta el fin del mundo, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han sido vinculados románticamente de nuevo.

En su reciente participación en el pódcast de Melo Montoya, Mauricio fue cuestionado sobre su primer beso con Aislinn tras haber pasado más de seis años desde su separación. Su respuesta causó sorpresa, pues pareció disfrutarlo al máximo:

Muy rico, muy rico. La verdad estuvo muy bien. Mauricio Ochmann

Sin embargo, Ochmann aclaró que el momento ocurrió en un contexto estrictamente profesional, algo que ambos entendieron y que supieron sobrellevar.

Cabe resaltar que la película comenzó a hacerse desde que ellos estaban juntos, y aunque tras su separación ella no quería a él en la película, al final terminó por aceptar que Mauricio era el indicado:

Se puso a castear… al final la terminamos haciendo, y la verdad es que Ais y yo con todo y nuestros procesos siempre estuvimos muy unidos, siempre priorizamos el bienestar de nuestra hija, siempre fue un acuerdo y una convivencia muy cordial y respetuosa a pesar de que cada uno estaba viviendo su proceso de duelo... Mauricio Ochmann

Lejos de una nueva oportunidad entre ambos, la película pareció unirlos más tras su separación, aunque internautas creen que ambos tienen algo entre manos. ¿Tú qué crees?

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Hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann opinó sobre posible reconciliación de sus padres

Más allá del beso, Mauricio Ochmann habló de su hija que tiene con Aislinn Derbez, y al ser preguntado sobre la reacción que ha tenido la pequeña sobre el supuesto “recalentado” entre ellos, dijo lo siguiente:

Los que la confunden son ustedes, son el asedio, pero ella con nosotros está muy bien y está muy feliz. Es una niña muy entera, muy libre y muy amada. Mauricio Ochmann

Hasta ahora, Aislinn Derbez no ha reaccionado a las recientes declaraciones de Mauricio Ochmann, ni tampoco ha retomado el tema del beso entre ambos.

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