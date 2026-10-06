‘Pepillo’ Origel muestra FOTO del intenso beso que se dio con Tere, ‘la Secretaria’, su excompañera: ¿Romance?

‘Pepillo Origel’ estuvo al frente de La oreja uno de los programas de espectáculos que más ganaron reconocimiento en la televisión mexicana. Una de sus compañeras era Raquel Garza, con su personaje de Tere ‘la Secretaria’, y con quien compartió un sorprendente momento: ¡Un tremendo beso!

Pepillo Origel, periodista de espectáculos / Facebook: Pepillo

¿Cuánto tiempo estuvo al aire La oreja, programa de Pepillo Origel?

La oreja fue un programa mexicano especializado en información del mundo del espectáculo, transmitido desde el 7 de enero de 2002 a través de Galavisión y, posteriormente, llegó al canal de Las estrellas.

A lo largo de sus años al aire, contó con la participación de reconocidos conductores como:



Juan José Origel ‘Pepillo’,

Mara Patricia Castañeda,

Verónica Gallardo,

Raquel Garza “Tere, la Secretaria”,

Aurora Valle, entre otras figuras.

El programa tuvo una clara rivalidad con Ventaneando, la emisión de TV Azteca, pues luchaban por mantenerse con la audiencia mexicana.

Ahora, parece que la amistad entre Pepillo y Raquel pudo sobrepasar los límites, pues el conductor compartió la foto en la que los dos se daban un gran beso.

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Pepillo Origel y Raquel Garza en La oreja / Redes sociales

Así fue el beso que se dieron Pepillo Origel y Raquel Garza, excompañeros de La oreja

El programa La oreja no puede entenderse sin Pepillo Origel y Raquel Garza (con su personaje de ‘Tere, la Secretaria’), pues compartieron pantalla por un buen tiempo, convirtiéndolos en una dupla recordada dentro de la televisión.

Recientemente, fue Origel quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía curiosa, en la que aparece con Raquel, mientras los dos se dan un beso:

Y que me dicen de este que le di a otra de mis amores @raquelgarzatv la inolvidable “Tere, la Secretaria“ de “La oreja”, ¡Uno de mis mejores programas! Pepillo Origel

Internautas se sorprendieron con el contenido de la imagen, sobre todo porque mucho se ha dicho de la orientación sexual del periodista. Aunque NO ha dicho abiertamente que es ‘gay’, compañeros han hecho chistes relacionados a este tema, incluida Martha Figueroa, pues en un encuentro con Pepillo, él le preguntó: "¿ Te choca la gente gay ?”, y ella respondió con sarcasmo “ Si me chocara... ”, haciendo referencia a su estadía en el programa, desatando las risas de los presentes.

Te mostramos la imagen. Por supuesto, todo se trató de un momento de relajo, ¡no hubo romance entre ellos!

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¿Quién es Raquel Garza y cuál es su trayectoria?

Raquel Garza es una actriz y comediante mexicana, cuya llegada a la televisión ocurrió con participaciones en producciones como Gente bien, Ramona, Amor real y Mujer, casos de la vida real.

Garza se convirtió en un rostro familiar gracias a la popularidad de su personaje “Tere, la Secretaria”, mismo que interpretó en programas como La oreja y Vida TV.

Con el paso de los años, Garza consiguió consolidarse como actriz, participando en numerosas telenovelas, entre ellas:



La fea más bella,

Atrévete a soñar,

Las tontas no van al cielo,

Miss XV,

Muchacha italiana viene a casarse,

Pasión y poder, entre muchas otras más.

Raquel Garza ha estado hablando del posible regreso de su personaje “Tere, la Secretaria” en próximas fechas. ¿La veremos nuevamente en la televisión?

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