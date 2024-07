Boda de Chiquis Rivera al borde del desastre: la cantante revela los momentos más angustiantes de su gran día

La historia de amor entre Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se remonta al año 2022, cuando ella compartió en sus redes sociales que estaba felizmente enamorada del fotógrafo.

La relación fluyó tan bien que, en mayo de 2023, Emilio le entregó un anillo a la hija de Jenni Rivera, emocionando a sus fans y a todo el mundo del espectáculo.

Finalmente, después de dos años de noviazgo y más de un año comprometidos, llegaron al altar. Las Vegas fue el escenario perfecto para unir sus vidas en matrimonio. La boda fue muy íntima y, hasta ahora, no se habían revelado detalles del enlace. Sin embargo, Chiquis no solo habló del gran día, sino que también reveló que no todo fue miel sobre hojuelas.

Chiquis se casó con su novio / Instagram

¡Drama en la boda de Chiquis Rivera! Un vuelo retrasado y un elevador atascado provocan momentos de pánico

Recientemente, la cantante Chiquis Rivera reveló a través de su pódcast “Chiquis & Chill” que un torbellino de contratiempos amenazó con empañar su día perfecto. El primero de ellos, y tal vez el más impactante, fue que olvido el anillo de bodas. La afortunada intervención de su hermana Jenicka salvó el día, pero la tensión ya se había apoderado de la cantante.

A este percance se sumó otro que puso en riesgo la puntualidad de Chiquis: su maquillista, víctima de un retraso en su vuelo, llegó dos horas más tarde de lo previsto. El tiempo apremiaba y la ceremonia estaba a punto de comenzar. Chiquis, abrumada por la situación, entró en crisis.

Chiquis Rivera se casó con Emilio Sánchez en una boda intima en Las Vegas. / Instagram: @chiquis

En medio del caos, una figura se convirtió en su faro de tranquilidad: Emilio Sánchez. Con su calma y apoyo, logró disipar la angustia de Chiquis. En ese preciso momento, ella comprendió la profundidad de su conexión.

‘Me estaba sintiendo abrumada y él es el único que me calma. Ahí me di cuenta de que él es mi persona’”. Chiquis Rivera

Chiquis Rivera y sus invitados ¡se quedaron atascados en un elevador!

Después de la boda Chiquis y Emilio tuvieron una gran fiesta en un antro de la ciudad y lo que parecía ir viento en popa se vio ensombrecido por dos horas y media al quedar atorados ¡en un elevador!

La incertidumbre aumentó cuando se encontraron 20 personas en el elevador, ya que en un espacio tan reducido la falta de oxígeno comenzaba a sentirse.

“Nos quedamos atorados en el elevador por dos horas y media (…) Pudimos haber mu3rto, pero gracias a Dios no pasó nada”. Chiquis Rivera

Finalmente, la cantante aseguró que ella y los invitados fueron apoyados por el personal del lugar y nada como la buena música, bebidas y la compañía de las personas que la querían para dejar atrás el trago amargo.

