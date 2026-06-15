Jenicka, hija de Jenni Rivera, pierde casi 40 kilos y se muestra ¡mejor que nunca!: ¿Cuál es su secreto? VIDEO

La transformación física de Jenicka López, hija menor de la fallecida cantante Jenni Rivera, ha causado gran impacto en redes sociales, luego de que la también conductora compartiera un video mostrando su “antes y después”. ¿Cómo luce ahora?

Jenicka López, hija de Jenni Rivera, previo a transformación física / Redes sociales

¿Cómo lucía Jenicka López, hija de Jenni Rivera, antes de sus transformación física?

El aspecto físico de Jenicka López, hija de Jenni Rivera, es algo que ha generado polémica y diferentes críticas a lo largo de los años, siendo ese uno de los motivos que la llevaron a hacer un cambio en ella misma.

Antes de su cambio físico, Jenicka afrimaba que las mujeres deben aceptar su cuerpo, amarlo como es y tampoco buscar la “perfección”, ya que solo es darle gusto a las demás personas.

Jenicka perdió recientemente 80 libras, es decir, unos 37 kilogramos de peso, por lo que su reciente publicación no solo ha causado sorpresa y admiración, si no que muchos han comenzado a replicarla. Por otra parte, Jenicka también se ha sometido a una cirugía estética, aspecto que igual ha sido criticado.

Te puede interesar: La hija de Jenni Rivera debuta como modelo curvy

Jenicka López antes de su transformación física / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Jenicka López, hija de Jenni Rivera, tras bajar casi 40 kilos?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de internautas fue que el proceso de Jenicka López de pérdida de peso, comenzó con una cirugía en el 2022. Según su testimonio, eso solo dificultó las cosas:

Perdí 80 libras naturalmente antes de cualquier cirugía. La cirugía no fue la solución fácil o el final para mí, en realidad hizo las cosas más difíciles Jenicka López vía IG

Aún cuando Jenicka argumentó acerca de su decisión de someterse a una cirugía, varios usuarios sí aseguraron que eso fue casi “una trampa” y que a pesar de la disciplina y el ejercicio, la operación jugó un papel importante:



"¿Puro ejercicio o se hizo algo más?”,

“La disciplina es tuya, pero el dinero si te ayudó” y,

“Se operó, eso creo que ayuda mucho a las mujeres”.

De igual forma, eso no impidió que la mayoría de sus seguidores aplaudieran su esfuerzo, y hasta “chulearan” el nuevo aspecto físico de Jenicka, pues el cambio con casi 40 kilos menos, fue radical. ¡Así luce!

Lee: Hijos de Jenni Rivera hacen fiesta de tatuajes por el cumpleaños de Jenicka

¿A qué se dedica Jenicka López, hija de Jenni Rivera?

Jenicka López, además de ser conocida por ser hija de Jeni Rivera, es influencer, empresaria y conductora de televisión en Estados Unidos. Lejos del legado familiar, ha construido su propia carrera.

Participó en programas como I love Jenni y The Riveras, mostrando su día a día, sus relaciones familiares, así como los desafíos que enfrentó tras la muerte de su madre en 2012.

En su faceta como influencer, tiene una amplia comunidad digital, con quienes comparte aspectos de su vida personal, consejos de moda, belleza y bienestar. En cuanto a su lado “empresarial”, Jenicka también trabaja en moda y belleza.

Por otra parte, Jenicka confesó durante su pódcast Overcomfort, que en algún momento quiso quitarse la vida, revelando algunos detalles que la llevaron a considerar esa opción.

Tal vez te interese: Jenicka descubrió que Juan López, ex de Jenni Rivera, no es su padre; revela que ya sabe quién es