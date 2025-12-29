Conductores de Venga la alegría de luto; lamentan muerte de familiar de la esposa del Capi Pérez: “Lo siento”

La tragedia tocó de cerca a la familia del conductor Capi Pérez, luego de que su esposa, Itzel Barro, rompiera el silencio tras confirmarse el hallazgo sin vida de su familiar Nataly Montserrat ‘N’ en Cancún.

La noticia conmocionó a sus seguidores, especialmente después de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo diera a conocer que la joven fue localizada sin vida, luego de varios días de intensa búsqueda bajo el Protocolo Alba, activado por su desaparición.

A través de un comunicado en redes sociales, la FGE de Quintana Roo detalló que Nataly, quien se desempeñaba como veterinaria, fue encontrada sin vida en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con la información oficial, la denuncia por su desaparición fue presentada el 27 de diciembre, mientras que su última ubicación conocida correspondía a la ciudad de Cancún, lo que encendió las alertas de las autoridades y de sus seres queridos.

Mira: El Capi Pérez y su esposa, Itzel Barro, tuvieron que superar problemas de salud para lograr su embarazo

¿Qué le pasó a Nataly Montserrat González, familiar de la esposa del Capi Pérez?

Nataly Montserrat González Barro, de 30 años y pariente de Itzel Barro, esposa del conductor Capi Pérez, fue reportada como desaparecida la noche del 25 de diciembre en la ciudad de Cancún, pero fue hasta el 27 de diciembre que la exparticipante de “Masterchef celebrity” pidió ayuda en sus redes sociales para ayudar a localizarla.

Tras varios días de intensa búsqueda, en la que se activó el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la joven fue localizada sin vida el 28 de diciembre en una zona de área verde ubicada frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo no presentaba huellas evidentes de violencia, por lo que la causa de la muerte será determinada mediante la necropsia correspondiente, mientras las investigaciones continúan.

Fue Itzel Barro quien respaldó públicamente la lamentable noticia y agradeció las muestras de apoyo, solicitando respeto y privacidad ante el difícil momento que atraviesa su familia.

¿Qué dijeron los conductores de Venga la alegría sobre la muerte de la familiar de la esposa del Capi Pérez?

Tras darse a conocer la lamentable noticia, algunos conductores de “Venga la Alegría”, como Kristal Silva, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares y Luz Elena Gonzalez expresaron sus condolencias a través de redes sociales en la publicación de la esposa del Capi Pérez.

“Lo siento mucho Itzel un abrazo grande”, expresó Luz Elena González, Sergio Sepúlveda se sumó con un “Un abrazo querida Itzel”.

Kristal Silva y Ricardo Casares fueron más breves pero también expresaron su pesar al darse a conocer que había sido hallada pero si vida: “Lo siento mucho”, expresó Kristal Silva con emojis de tristeza y Ricardo Casares dejó un:"Lo siento muchísimo”.

Mira: El ‘Capi’ Pérez “explota” contra la producción por la eliminación de su esposa de MasterChef Celebrity

Venga la Alegría muestra apoyo a la esposa del Capi Pérez en momento de duelo tra la muerte de su familiar. / Instagram

¿Quién fue Nataly Montserrat González Barro y dónde fue vista por última vez?

De acuerdo con la información difundida en el video inicial por la esposa del Capi Pérez, Nathalie Montserrat González Barro vivía en Cancún, Quintana Roo. Fue vista por última vez cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6, alrededor de las 11:30 de la noche del 25 de diciembre.

En redes sociales, trascendio que la mujer de 30 años de edad era veterinaria.

En ese momento de su desaparición, se indicó que vestía un camisón beige y chanclas. En redes secompartieron algunos datos generales sobre ella, como su profesión: era veterinaria y se dedicaba al cuidado de los animales.

Mira: Itzel Barro conquistó al Capi Pérez en las redes sociales ¡Flechazo virtual!