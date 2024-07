Itzel Barro conquistó al Capi Pérez en las redes sociales ¡Flechazo virtual!

A principios de mayo , la alegría inundó las redes sociales con la noticia de que Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como el Capi Pérez, y su esposa Itzel Barro, ¡serían padres por primera vez!

En un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, la pareja se mostró frente a la icónica Torre Eiffel, luciendo orgullosamente las gorras con las palabras “Dad” y “Mom”, revelando así la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Lo que pocos saben es que esta hermosa historia de amor no podría haber sido posible sin la magia de las redes sociales. Itzel Barro, reconocida como Hola Enfermera en el mundo virtual, ha decidido compartir a detalle cómo surgió su flechazo con el comediante.

Esposa del Capi Pérez enamoró al conductor a través de las redes sociales

A través de una entrevista para el canal de YouTube @lamejor, la influencer y mercadóloga Itzel, narró que conoció a el Capi por Twitter.

“Yo lo seguía y él me empezó a seguir. De pronto, pues, yo... o sea, Twitter antes sí era mucho de interactuar con las personas que seguías, de darles likes, de comentarles, todo eso. En ese entonces le di like o le comenté algún tweet, y él me contestó. Pero en mensaje privado, y yo: '¡Ah, caray!’” Itzel Barro





Luego de ese primer mensaje comenzaron a hablarse una vez por semana: “Seguimos mensajeando de vez en cuando; él me contestaba, pero ya en mensaje privado, y yo a él. Teníamos una plática, así como una vez a la semana: '¿Y cómo fue tu semana?’ Pero yo siempre le contestaba cosas chistosas, y él a mí. Entonces, llegó un momento en el que me preguntó: ‘No estoy seguro si estoy hablando con una chica o si eres alguien que me está queriendo engañar. ¿Por qué no me mandas una foto?’ Y yo le dije que no.”

Hola Enfermera aseguró que en ese momento nunca subió una foto. Incluso le dijo a Capi: “Si quieres pensar que soy un taxista conduciendo un Uber y en el tráfico te escribe, pues dale”, y siguieron platicando.

Con el tiempo, hizo su cuenta de Instagram, subió fotos, y Capi la siguió. Por azares del destino, se conocieron en un restaurante y el conductor de VLA la reconoció. Enseguida se pasaron sus números y comenzaron a salir. Ambos estaban solteros y no buscaban una relación, pero Sandra asegura que el amor surgió y, tres meses después de su primera cita, se hicieron novios.

Capi Pérez y su esposa, Itzel Barro, se casaron en una ceremonia privada en el estado de Quintana Roo en 2018. Ahora, se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos.

¡Felicidades a la futura pareja de papás!

El Capi Pérez y su esposa Itzel / Instagram: @elcapiperez

