Capi Pérez y Kristal Silva sacan carcajadas al mostrar fotos de su infancia: ¡los llaman “gemelos perdidos”!

Capi Pérez y Kristal Silva protagonizaron un momento divertido en el pódcast ‘La resolana sin censura’, que se viralizó en TikTok. Los conductores de ‘Venga la alegría’ conocidos por su simpatía y buen humor, lograron capturar la atención de miles de usuarios con un fragmento del episodio donde participaron Fran Hevia y Fer Gay.

El momento más destacado fue una divertida conversación sobre su infancia y los sueños que tenían cuando eran pequeños, que rápidamente dio lugar a bromas y comentarios graciosos.

Durante la charla, Capi Pérez comenzó a bromear con Kristal Silva, comparándola con el cantante Julio Preciado en su época de secundaria. Esta broma sorprendió tanto a los invitados como a los fans, quienes no podían imaginar a la conductora de ‘Venga la alegría’ en su versión más joven. Capi, siempre dispuesto a añadir humor, mostró una foto de Kristal de su época escolar, lo que desató una ola de risas y comentarios divertidos.

Capi Pérez y Kristal Silva

Capi Pérez muestra foto de Kristal Silva en la secundaria

Kristal, con su característico sentido del humor, reaccionó diciendo: “Lo más triste es que pones Kristal Silva en internet y aparece ‘antes’, porque si cambié mucho, pero no hubo quirófano”.

Este comentario no solo hizo reír a todos en el podcast, sino que también demostró la seguridad y confianza de Kristal al hablar de su transformación física sin tapujos. A pesar de las bromas, la conductora aceptó su imagen pasada con mucha simpatía y mostró una actitud abierta y positiva hacia su evolución.

Fer Gay, sorprendido por la foto, expresó: “No puedo creer lo que estás diciendo, no te imagino como lo estás describiendo”, mientras que Kristal no dudó en reirse de sí misma, diciendo: “Esta gordita cachetona soy yo”.

Capi Pérez y Kristal Silva

Capi Pérez y Kristal Silva sorprenden con gran parecido

El conductor de ‘Venga la alegría’ también mostró su foto de niño y la conversación se llenó de comentarios cómicos entre los participantes, y Fran Hevia aportó su toque de humor diciendo:

“Creo que hasta traen el mismo uniforme, iban en la misma escuela o ¿qué ped...?”.

Capi Pérez, por su parte, remató la broma con un divertido comentario: “Si evolucionamos diferente como pokemones, uno se hizo un cisne y el otro se puso más gordo”.

Capi Pérez y Kristal Silva

Capi Pérez y Kristal Silva: Internatuas reaccionan al parecido

El momento se hizo viral en redes sociales, con miles de comentarios que celebraron la química entre los conductores y su capacidad para hacer reír a su audiencia.

Algunos incluso destacaron la actitud auténtica y transparente de Kristal, quien no se avergüenza de su pasado y se muestra orgullosa de su evolución personal. Comentarios como “Los gemelos perdidos”, “Por eso se llevan tan bien”, “Qué risa, esa Kristal es la onda” y “Parece que son hermanos” inundaron las redes, resaltando la conexión entre Capi y Kristal.

Además, muchos fans elogiaron la forma en que Kristal enfrentó las bromas con naturalidad, destacando que no tiene miedo de mostrar su verdadero yo. “Amo a esta niña Kristal, es tan transparente y no se avergüenza de su pasado, como muchos que tapan eso”, comentó un seguidor, lo que demuestra el cariño y respeto que tiene su audiencia por ella.

Este episodio de ‘La resolana sin censura’ reafirma la popularidad de Capi Pérez y Kristal Silva, quienes siguen siendo dos de los conductores más queridos por el público. Con su humor, autenticidad y química en pantalla, siguen conquistando a miles de seguidores, quienes disfrutan de sus ocurrencias y momentos espontáneos.

