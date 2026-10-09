Así mataron a colaborador de ‘Hoy’ en plena calle de la ciudad, mientras viajaba en camioneta; así lo recordaron

Este viernes se cumple un año del asesinato de un colaborador de Hoy, quien fuera atacado en calles de la Ciudad de México. A sus 29 años de edad, estaba con una carrera en ascenso y con planes de una vida junto a la reconocida influencer Mariana Ávila.

Colaborador del programa Hoy fue asesinado en calles de la CDMX / Redes sociales

¿A qué colaborador de Hoy asesinaron en plena calle?

La trágica historia de Fede Dorcaz, joven cantante y modelo de origen argentino que era considerado una de las promesas del programa matutino Hoy, ocurrió un 9 de octubre de 2025.

Dorcaz tenía apenas 29 años y su muerte, ocurrida en circunstancias violentas, no solo llenó de tristeza a su novia, si no también a todos los integrantes de Hoy, pues llevaba ya rato conociendo a todos los conductores y producción.

Tras el lamentable hecho, muchos esperaron a que se hiciera justicia, pues se manejaron varias teorías sobre lo que pasó aquel 9 de octubre en la CDMX.

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Fede Dorcaz fue asesinado un 9 de octubre de 2025 / Captura de pantalla

¿Cómo fue asesinado el colaborador de Hoy, Fede Dorcaz?

El 9 de octubre fue la fecha en que ocurrió el ataque. Fede Dorcaz se dirigía a su casa cuando unos motociclistas interceptaron su camioneta, le dispararon varias veces y escaparon del lugar. Se cree que el cantante murió casi de inmediato.

Tras el crimen surgieron muchas versiones. Algunos rumores llegaron a rumorar que el joven estaba metido en situaciones turbias y, según una de las hipótesis, días antes habría grabado un asalto con la intención de denunciarlo. De acuerdo con esa teoría, los delincuentes se habrían percatado de que los grabaron y lo habrían buscado.

Sin embargo, Mariana Ávila, pareja de Dorcaz, y la familia del cantante rechazaron esas versiones y plantearon que lo sucedido fue un asalto que terminó en tragedia:

Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las estrellas bailan en Hoy. Familia de Fede Dorcaz

Una semana después de su muerte, el cuerpo de Fede fue trasladado a su natal Argentina.

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Fede Dorcaz viajaba en una camioneta blanca al ser asesinado / IG: @fededorcaz

¿Cómo recordó Mariana Ávila a Fede Dorcaz, a un año de su muerte?

A un año de la muerte de Fede Dorcaz, Mariana Ávila utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su fallecido novio, asegurando que no hay un día que no piense en él:

Hoy es un año desde la última vez que te vi. No hay un día que no piense en ti, que no te vea en todas partes, en canciones, en olores, en tu esencia; tu alegría, tu aura tan grande iluminó cada una de las vidas que te conocimos. Mariana Ávila

Además, agradeció al universo por ponerlos en el mismo camino, pues mientras estuvieron juntos ella fue inmensamente feliz:

Eres de esas personas que olvidar se hace imposible. Agradezco a Dios por haberme permitido tenerte, aunque sea tan poco tiempo, pero te tuve en mi vida e hice todo para hacerte lo más feliz posible, y eso lo guardaré aquí para siempre. Mariana Ávila

Finalmente, Mariana Ávila relató que Fede siempre está en su pensamiento, y cree firmemente en que en algún momento se van a reencontrar.

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