Novia de Fede Dorcaz publica desgarrador video con impactante secreto del cantante tras su asesinato

Ha pasado una semana desde que el mundo del espectáculo quedó consternado por el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido el jueves 9 de octubre tras salir de sus ensayos de baile. Tenía apenas 29 años y se encontraba en México buscando abrirse paso en la industria musical y televisiva.

El joven estaba a punto de participar en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy junto a su novia, la también cantante Mariana Ávila, con quien formaba una de las parejas más esperadas del reality. Sin embargo, su vida fue truncada antes de ver ese sueño cumplido. A siete días de su partida, Mariana compartió un emotivo video en sus redes sociales que ha conmovido a miles de seguidores.

Despiden a Fede Dorcaz en su funeral: sus padres, su novia y amigos le dan el último adiós. / Redes sociales

¿Qué muestra el video que publicó Mariana Ávila sobre Fede Dorcaz?

En el video que fue difundido la noche del jueves 16 de octubre, Mariana Ávila recopiló diversos momentos personales que reflejaban una parte de la vida diaria y alegre del modelo argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado el pasado jueves 9 de octubre. En el video, se le ve ensayando coreografías, disfrutando de la compañía de su mascota y compartiendo risas y gestos de cariño con ella.

El clip también incluye escenas grabadas detrás de cámaras en el Foro 16 de Televisa, donde ambos ensayaban para Las estrellas bailan en Hoy. La cantante acompañó el video con un breve mensaje en el que recordó a Fede como un hombre apasionado, lleno de energía y con muchos proyectos por delante.

Uno de los fragmentos más llamativos muestra a Fede en un momento de intimidad cotidiana, bailando en casa luego de desayunar barbacoa, su comida favorita. Las imágenes fueron acompañadas de música y mensajes de cariño, como una forma de homenaje y despedida por parte de Mariana.

Parte del mensaje que escribió Mariana Ávila en la publicación se deja ver:

Mariana Ávila “Hoy se cumple una semana desde que ya no con nosotros estás y entré a mi galería a recordarte una vez más. Me tomé el tiempo de editar este video con tanto dolor pero sonriendo con tus ocurrencias, extrañándote en cada segundo. Tengo tantos miles de videos juntos que nunca terminaría de mostrarles al mundo todos los recuerdos. Eras así, chistoso, ocurrente, carismático y el más cariñoso del mundo. Te extraño tanto, todos los días me levanto esperando tu video y mensaje de buenos días y que ya fuiste al gimnasio, o despertar juntos y que me digas que amabas con locura todas nuestras mañanas.”

Entre los videos inéditos, Mariana Ávila incluyó una grabación que revela un detalle desconocido: Fede Dorcaz había hecho una audición para una serie de Netflix el pasado mes de julio. En el clip, el joven aparece frente a la cámara hablando con entusiasmo sobre su primera oportunidad actoral.

“Primera vez que actúo porque nunca, la verdad, amigos, nunca tomé clases y es algo que me fascina. Me acaba de llegar una opción de un casting para Netflix, de un papel que se llama Bernardo. Voy a mandarlo, acabo de hacer el video, estoy muy nervioso, creo que quedó bueno y vamos a ver qué pasa” Fede Dorcaz

El modelo grabó ese mensaje el sábado 5 de julio, según lo que él mismo menciona en la grabación. En ese momento, se mostraba confiado y esperanzado en que aquel material pudiera abrirle las puertas en la actuación. El fragmento ha sido ampliamente compartido por sus seguidores, quienes lo recuerdan como un artista que estaba comenzando a cumplir sus metas.

¿Dónde descansarán los restos de Fede Dorcaz?

Después de varios días de homenajes y despedidas en México, el cuerpo de Fede Dorcaz fue trasladado a su natal Argentina. El pasado martes 14 de octubre, familiares, amigos y colegas se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para darle el último adiós. Entre los presentes estuvo Mariana Ávila.

El jueves 16 de octubre, los restos del modelo fueron enviados en un vuelo con destino a Buenos Aires, y de ahí trasladados a Mar del Plata, ciudad donde nació. La despedida de Fede Dorcaz ha generado una ola de mensajes de cariño y apoyo hacia Mariana Ávila, quien continúa compartiendo recuerdos de su relación a través de sus redes sociales.

Fede Dorcaz y sú última entrevista para Hoy / Redes sociales

¿Como murió Fede Dorcaz y qué ha pasado con los responsables?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Según informes oficiales, Dorcaz fue interceptado por dos individuos a bordo de dos motocicletas, quienes le tiraron, presuntamente el cuello. El ataque ocurrió mientras el artista regresaba a su hogar tras una jornada de ensayos para el programa de televisión Las estrellas bailan en Hoy. Las autoridades investigan el móvil del crimen, aunque inicialmente se consideró un posible intento de robo, algunos reportes sugieren que el asesinato fue un ataque directo, ya que no se reportaron objetos sustraídos del vehículo de la víctima.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con el asesinato de Fede Dorcaz. Las autoridades capitalinas continúan con la investigación, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar a los responsables. Se ha reportado que los atacantes huyeron del lugar tras el crimen, y la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación.

