¿Karina Torres no merecía el tercer lugar? Panelista de LCDLFM dice que ella podría haber salido antes: VIDEO

La participación de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 fue criticada, no solo por su “rendimiento”, si no también por el resultado. Sin embargo, uno de los panelistas del reality lanzó un fuerte mensaje, pues asegura que ‘la Perdida’ iba a salir desde antes. ¿Por qué?

Karina Torres y su participación en La casa de los famosos México 2026 / Instagram Karina Torres

¿Cuántos votos tuvo Karina Torres en la final de La casa de los famosos México 2026?

La final de La casa de los famosos México 2026 el pasado 4 de octubre tuvo un aspecto curioso, pues la producción del programa decidió compartir con el público la cantidad de votos que obtuvieron.

El día final, Karina logró obtener 9,718,852 votos, es decir, se quedó muy cerca de reunir los 10 millones de votos, una cifra histórica, ya que quedó muy cerca del segundo lugar, es decir, Memo Schutz.

La diferencia entre Karina y Mariana (la ganadora) fue de poco más de un millón de votos. La competencia fue bastante reñida hasta el último momento, aunque un panelista del reality dijo que ella podría haber salido antes. ¡Esto dijo!

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Karina Torres se quedó el tercer lugar en La casa de los famosos México 2026 / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

René Franco asegura que Karina Torres no iba a llegar al día final de La casa de los famosos México 2026

Una nueva polémica llegó a La casa de los famosos México 2026 aún días después de su gran final. Mientras algunos creen que Karina debió ganar esta temporada, otros dicen que su salida pudo ocurrir antes.

René Franco reveló que eliminación de Yahir, ocurrida el 1 de octubre, pudo no haberse dado, pues 20 minutos de cerrar las votaciones él no era el que salía, si no Karina Torres:

En la última nominación en la que estuvo Karina, poco antes de que se cerraran las votaciones, Karina estuvo 20 minutos fuera. René Franco

René afirmó que de repente las votaciones comenzaron a moverse y Karina empezó a subir rápidamente, hasta poder salvarse:

De repente se salvó. Pero eso ocurrió en un momento dado, ya no solamente toda la temporada que has visto, si no también cómo ocurre la votación. René Franco

Esto no ha sido confirmado por parte de la producción de La casa de los famosos México 2026, aunque no es la primera vez que se dicen este tipo de declaraciones.

Según René, hubo un momento en el que Memo Schutz era el líder en las votaciones, pero también un repunte de Mariana tuvo que ver mucho con el resultado final.

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Según René Franco, KARINA TORRES iba a salir el día que salió YAHIR ‼️😱 Según cuenta el periodista, la licenciada estuvo cerca de veinte minutos por debajo de Yahir en las votaciones😳 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/GG0qcH32z7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 8, 2026

¿Por qué acusan de fraude en La casa de los famosos México 2026?

Las sospechas del presunto fraude en La casa de los famosos México 2026 surgieron mucho antes de la final, ya que la propia Maxine Woodside aseguró que Mariana sería la ganadora por órdenes de ciertos “altos mandos”.

Ante esto, la producción optó por dar a conocer los porcentajes de votos que obtuvieron los finalistas durante la última semana; sin embargo, tras revisarlos con detalle, algunos usuarios detectaron supuestas inconsistencias.

Durante la gala final se mostró una gráfica con los porcentajes de los cinco finalistas. Lo que llamó la atención del público fue que el famoso en primer lugar superaba por 2% a quien quedó en segundo, y que esta última, a su vez, aventajaba también por 2% a la tercera.

Si se hacen las cuentas, el 2% de 48 millones de votos equivale a 960 mil, así que muchos piensan que esa debería haber sido la distancia entre Memo (shippeado con Brianda Deyanara) y Karina, aunque la tabla final reflejaba una cifra distinta. ¿Qué opinas?

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