A horas de la final de La casa de los famosos México, integrante sufre dolorosa pérdida de ser querido: “Duele”

Mientras la conversación estaba centrada en la victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026, una de las figuras más queridas del reality apareció en redes con un mensaje que preocupó a sus seguidores. Entre palabras de amor y dolor, confirmó una pérdida que dejó conmocionados a famosos y fans.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

¿Qué integrante de La casa de los famosos México sufrió una dolorosa pérdida?

La conductora Odalys Ramírez, una de las caras más reconocidas de La casa de los famosos México, compartió una triste noticia que conmovió a sus seguidores.

A través de Instagram, la presentadora reveló la muerte de Malanguita, su querida perrita, quien formó parte de su familia durante casi 12 años.

La noticia generó una ola de reacciones entre los fans del reality, quienes inmediatamente le enviaron mensajes de cariño y fortaleza.

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Foto: Redes sociales

¿Cómo se despidió Odalys Ramírez de Malanguita?

La conductora de La casa de los famosos México publicó una serie de fotografías junto a Malanguita para recordarla y agradecer todo el amor que le brindó durante más de una década. En su mensaje, Odalys Ramírez dejó ver el profundo dolor que siente por la partida de quien consideraba un integrante más de su familia.

Odalys Ramírez “Esta familia tiene otro angelito que nos cuida desde el Cielo. ¡Gracias Malanguita por casi 12 años de puro amor! Siempre vivirás en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Ahora duele mucho, pero sé que esto se transformará en recuerdos llenos de alegría. Gracias por elegir a esta familia. ¡Vuela alto mi chiquita linda! Gracias por ofrecer tu amor hasta tu último respiro”.

La despedida de Malanguita generó una inmediata reacción entre personalidades del espectáculo que conocen a la conductora. Figuras como Vanessa Claudio, Mariazel, Ricardo Casares, Montserrat Oliver y Alessandra Rosaldo utilizaron los comentarios de la publicación para expresarle sus condolencias.

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¿Odalys Ramírez se ausentó de la final de La casa de los famosos México por esta razón?

La publicación provocó que varios usuarios relacionaran la pérdida con la ausencia de Odalys Ramírez en algunos momentos de la cobertura de la final. Sin embargo, la conductora no ha confirmado que su doloroso momento familiar haya influido directamente en sus actividades profesionales relacionadas con La casa de los famosos México 2026.

Además, la ausencia de Odalys Ramírez llamó la atención de algunos seguidores. Sin embargo, no fue la única figura habitual del reality que no estuvo presente, ya que Diego de Erice, con quien comparte la conducción de La casa de los famosos México, tampoco apareció durante la gala final.

Por ello, todo apunta a que su ausencia habría respondido a decisiones de producción para la cobertura del evento. En esta ocasión, Wendy Guevara y Marie Claire Harp fueron las encargadas de conducir la alfombra roja y la pregala, por lo que los conductores habituales no tuvieron participación en esos segmentos.

Odalys Ramírez conduce La casa de los famosos México 2026 junto a Diego de Erice / Francisco Mancera/Mezcalent

¿Quién ganó La casa de los famosos México 2026?

La noticia del luto de Odalys Ramírez se dio justo cuando el público todavía seguía comentando el desenlace de La casa de los famosos México 2026.

La gran final coronó a Mariana como la ganadora absoluta de la temporada de La casa de los famosos México, convirtiéndose en la habitante más apoyada por la audiencia y llevándose el premio principal del reality.

Detrás de ella quedaron Memo Schutz en segundo lugar, Karina Torres en tercero, Ese Pérez en cuarto y Gema Garoa en quinto lugar, cerrando una edición que estuvo marcada por fuertes polémicas, estrategias y sorpresivos giros.