La ‘Doctora Polo’ aclara rumores de boda con Ana Gabriel: ¿Hubo boda o no?

En los últimos meses, la vida sentimental de Ana Gabriel ha sido objeto de intensas especulaciones, especialmente tras la aparición de un anillo en su mano izquierda y rumores sobre una supuesta boda secreta.

Todo comenzó a mediados de 2024, cuando Ana Gabriel fue vista luciendo un anillo en su dedo anular durante una transmisión en vivo en redes sociales. La imagen generó especulaciones sobre un posible matrimonio secreto.

Instagram: anagabrieloficial

Te puede interesar: Ana Gabriel sigue siendo la favorita del público y así lo demostró en su concierto

¿Qué se sabe sobre la supuesta relación de Ana Gabriel?

El periodista Jorge Carbajal afirmó en su programa “En Shock” que la cantante se había casado con una fan peruana llamada Silvana Rojas, psicóloga de profesión, a quien conoció a través de redes sociales y con quien habría desarrollado una relación cercana .

Sin embargo, en una entrevista posterior, Ana Gabriel desmintió estos rumores, afirmando: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”.

Y explico que su único compromiso era con República Dominica: “Lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”, sentenció ‘la Diva de América’.

No te pierdas: Ana Gabriel ¿protagoniza encontronazo con una fan en pleno concierto? VIDEO

Ana María Polo habla de los rumores de romance con Ana Gabriel

Recientemente, surgió un audio en redes sociales en el que supuestamente se escuchaba a la periodista Pati Chapoy afirmando que Ana Gabriel sí se había casado pero con la abogada Ana María Polo, conocida por su programa “Caso Cerrado”. El audio, que se volvió viral, fue desmentido por el youtuber Michell Rubalcava, quien explicó que se trataba de una creación mediante inteligencia artificial .

En el audio, se relata que la boda habría sido en Miami, Estados Unidos; únicamente con seres queridos y de confianza presentes. ¡Pero no fue verdad!

La propia Ana María Polo también negó rotundamente estos rumores en una entrevista con Javier Ceriani, afirmando: “Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez (…) ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial” .

Hasta ahora, la cantante Ana Gabriel no ha hecho declaración alguna al respecto.

Lee también: Aseguran que Pati Chapoy fue víctima de robo de información confidencial delicada

¿Quién es la Doctora Polo?

La Doctora Ana María Polo es una abogada y personalidad de televisión cubano-estadounidense, conocida principalmente por su programa de televisión Caso Cerrado. Nació el 11 de abril de 1958 en La Habana, Cuba, y se mudó a Miami con su familia cuando tenía dos años.

Ana María Polo se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami en 1987 y es miembro del Colegio de Abogados de Florida. Su programa, Caso Cerrado, que se emitió por primera vez en 2001, se ha convertido en uno de los programas de corte más populares en la televisión hispana. En este show, la Doctora Polo arbitra casos legales y ofrece resoluciones basadas en la evidencia presentada.

Además de su carrera en televisión, Ana María Polo es una sobreviviente de cáncer de mama y una defensora activa de los derechos LGBT.

La Doctora Ana María Polo estuvo casada una vez, pero se divorció. Aunque no tiene hijos biológicos, adoptó a un hijo llamado Peter, quien ahora tiene 31 años. Además, considera a sus tres perros como parte de su familia.