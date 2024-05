Ariadna Gutiérrez presenta a su novio y dice toda la verdad ¡Adiós Lupillo!

Una de las polémicas alrededor de esta cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ es el triángulo amoroso entre Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera.

El hermano de Jenni Rivera se sinceró con la modelo cuando estaban dentro del programa y le confesó su amor, pero Romeh no se dejó y también hizo su luchita para conquistarla, destruyendo así el famoso cuarto tierra que ha tenido mucho apoyo del público desde que comenzó el reality.

Ariadna había dicho que tenía novio, pero sorprendió al aceptar los regalos y cortejos de Romeh y Lupillo dentro de la casa.

Lupillo se enojó porque Romeh no respetó los códigos de hombres al cortejar a Ariadna / Telemundo

¿Quién es el novio de Ariadna Gutiérrez?

Ahora que Ariadna ya está afuera, pero Romeh y Lupillo siguen dentro de La casa, se filtró un video de la modelo conviviendo con un hombre quien sería su novio.

Esto hizo que Ari mandara un comunicado diciendo: “Mi vida después de la experiencia vivida en LCDLF, como lo he dicho antes, es como un rompecabezas en donde poco a poco estoy uniendo las partes de una nueva realidad. Es fácil criticar una imagen o video que no expresa realmente una situación que puede ser utilizada fuera de contexto. Gracias por tanto amor”.

Lo que se sabe del hombre que lleva unos meses de relación con Ariadna es que su nombre es Zach Vella y es un empresario de 50 años.

Y la morra todavía los ilusionaba con sus respuestas en las entrevistas con tal de seguir teniendo foco con su carpeta fake JAJAJAJAJA 😂🤡 #LCDLF4 pic.twitter.com/SlzMjrY2ze — LA TÍA (@tutialachismes) May 5, 2024

Pero hace unas horas en el pódcast de Alejandro Chabán, Ariadna contó toda la verdad.

“Yo al principio iba a decir mentiras: ‘No, no tengo novio’, pero te voy a decir la verdad. Me van a m4tar los de la producción de La casa. Cuando me hicieron la entrevista para entrar a La casa, (me preguntaron): '¿Tú tienes novio?’ Yo dije: ‘No’, pero es porque yo en ese momento apenas estaba empezando con esta persona. Nosotros llevábamos dos meses y entré a la casa tres meses, o sea es más lo que duré en La casa, que lo que teníamos de relación, y la verdad era una relación que yo apenas le estaba dando esa oportunidad porque somos amigos hace dos años. Tenemos amigos en común”, explicó.

Hasta ahora su relación con este hombre no ha avanzado ni retrocedido y se encuentran aún viendo qué puede pasar: “Ahí está todavía pero no sé (qué pasará) por todo lo que ha pasado (conmigo dentro de la casa) No he estado muy cercana a él pero lo que sí te puedo decir que hablé con él de la casa y era como ‘ya no me hables más de ese lugar’. A él le mandaban todo, pero al final no me di un b3so con nadie. No me ac0sté con nadie”, comentó.

Finalmente, la exreina de belleza confesó que fue amable con Lupillo Rivera, pero él confundió todo con ella y no quiso ser grosera, mientras que con Romeh mantiene su pensamiento en que es un caballero aunque no es su tipo.

