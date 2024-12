Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ estrena nuevo romance: “Estoy en pareja”

En medio de la disputa entre Maripily Rivera y Poncho de Nigris, la polémica participante de ‘La casa de los famosos’ en su cuarta temporada, Ariadna Gutiérrez, dio a conocer que cerrará el año más que enamorada. ¡Confirmó que estrena romance!

Recordemos que la exreina de belleza colombiana estuvo envuelta en la polémica. Esto debido al triángulo amoroso que protagonizó en ‘La casa’ con Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera. ¡Ambos estaban interesados en ella!

Lo anterior causó un fuerte escándalo en el reality. Sin embargo, la joven se inclinó por su amistad con Romeh, lo que habría desatado rumores de que iniciarían un romance fuera de la competencia de famosos, pero ninguno de los dos confirmó nada con respecto a estas especulaciones.

Ariadna Gutiérrez confirma que está en una relación amorosa

Tras casi un año de esta controversia, Ariadna Gutiérrez compartió lo feliz que está por lo que logró este 2024, así como la persona en la que se convirtió.

A través de un video en su canal de YouTube, Gutiérrez calificó este año como “maravilloso”, el cual le dejó muchos aprendizajes en lo laboral y en lo personal.

“Fue un año, de verdad, de tanto aprendizaje, de tantas puertas abiertas, de tanto trabajo, de disciplina, también de muchos fantasmas de mi pasado internos que tuve que superar, de trabajo interno conmigo misma, de vencer esa vocecita que te dice: ‘No lo puedes lograr’, ‘no puedes hacer esto’. Ha sido una terapia increíble este año y me ha dejado proyectos maravillosos”. Ariadna Gutiérrez

Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue su revelación de que terminará el año muy enamorada de su nuevo novio. Como nunca antes lo había destapado, Ariadna confesó que “está de pareja”.

“Ustedes siempre quieren saber si estoy en pareja y, sí, estoy en pareja”. Ariadna Gutiérrez

¿Quién es el novio de Ariadna Gutiérrez?

Pese a que la modelo destapó que está en un noviazgo, dejó claro que no dará más detalles del asunto. Aseguró que ella misma se hizo la promesa de no hacer pública su vida privada, lo cual le ha llevado a tener problemas en algunos de sus romances.

“Ya no voy a decir mucho porque, ustedes saben que yo tomé la decisión hace muchos años de mantener mi vida privada, mi vida amorosa en privado, y es algo que para mí se convirtió en una promesa para mí misma, aunque me ha traído problemas en mi relación porque siempre es como que ‘tú no me muestras en redes sociales, me estás escondiendo, te avergüenzas de mí’, o sea me ha traído problemas en serio”, comentó.

Sin embargo, no descartó que en algún momento revele la identidad de su amado.

“Pero, para mí, mi relación amorosa, mi relación de pareja, es tan privada que, el día que yo muestre a esa persona con la que estoy es porque estoy ya en mi luna de miel o estoy embarazada. No sé, ya cuando yo sé que es esa persona ya para el resto de mi vida o hasta que Dios lo decida. Pero antes no creo. Todo puede cambiar, pero hasta ahora esta es la promesa que me hice a mí misma y por eso no muestro nada de mi relación sentimental”, concluyó.

Así lo dijo Ariadna Gutiérrez:

Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera: Un polémico triángulo amoroso en ‘La casa de los famosos’

En la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, se desarrolló un triángulo amoroso entre Lupillo Rivera, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh. El cantante mexicano mostró interés romántico por la exreina de belleza colombiana. Sin embargo, la situación se complicó cuando Rodrigo Romeh, modelo e influencer, también comenzó a acercarse a Ariadna.

La tensión aumentó luego de que Lupillo sorprendió a Rodrigo y Ariadna en una cena a solas, lo que provocó una confrontación entre los dos hombres. Rivera reclamó a Romeh por no respetar un supuesto acuerdo previo en el que él tendría la oportunidad de cortejar a Ariadna. Esta situación generó discusiones y rompió alianzas dentro de la casa.

Ariadna, por su parte, expresó que nunca había dado señales de querer una relación romántica con Lupillo y se mostró sorprendida por la intensidad de la disputa entre ambos hombres. Este triángulo amoroso se convirtió en uno de los temas más comentados de la temporada.