Ariadna Gutiérrez, tajante y directa dice a Lupillo Rivera que ¡no quiere nada con él!

Después de que Lupillo descubriera a Romeh intentando conquistar a la colombiana, Ariadna Gutiérrez, se desencadenaron una serie de conflictos. El cantante se sintió traicionado por el influencer, lo que lo llevó a alejarse del cuarto Tierra y a dejar de hablarle a Ariadna.

El triángulo amoroso entre Romeh, Ariadna y Lupillo se hizo evidente en toda La casa de los famosos, y tanto Maripily como otros participantes no estuvieron de acuerdo con las acciones de Ariadna y Romeh y expresaron su apoyo al cantante ante la situación.

Rodrigo Romeh y Ariadna Guiterréz tuvieron una romántica cena en La casa de los famosos / Telemundo

Sin embargo, antes de que todo terminara peor, fue la misma Ariadna que paró todo en seco y habló con el cantante.

Ariadna Gutiérrez no quiere nada con Lupillo Rivera y así se lo dijo

La modelo colombiana se mostró firme ante el cantante, asegurando de manera tajante que no está interesada en entablar una relación sentimental. Su declaración dejó perplejos a todos los presentes por la forma directa como se dirigió a Lupillo Rivera.

“Yo aquí no vine a buscar novio. Yo aquí no viene a tener una relación. Yo aquí no vine a formar una parejita falsa. Si tú tienes algo en tu mente, te lo quiero aclarar, nuevamente, que te lo hiciste en tu cabeza”

Ariadna Gutiérrez

#LCDLF4 pic.twitter.com/fFU6g1blsk — nacho con O (@Michelsonfancl) April 10, 2024

Además, le recordó al cantante que ya le había expresado previamente su falta de interés en él o en cualquier otra persona.

La modelo también le pidió a Lupillo Rivera que no se hiciera ilusiones, señalando que había sido clara desde el principio. Con esta postura firme no solo se dirigió al cantante, sino también a todos los demás participantes que se habían acercado con las mismas intenciones de formar una relación amorosa. Ariadna Gutiérrez dejó en claro que su objetivo en el programa va más allá de encontrar pareja.

¿Lupillo Rivera y Ariadna serán pareja? / Telemundo

Lupillo Rivera se quedó callado

El cantante no pudo dar una respuesta inmediata a la modelo, ya que permaneció en silencio mientras Ariadna Gutiérrez expresaba sus sentimientos donde esperaba que Lupillo Rivera finalmente entendiera que ella no siente atracción por él y que no desea tener ningún tipo de relación con él.

Las redes a favor de Lupillo Rivera

Una vez que los fanáticos retomaron el videoclip donde se le ve a Ariadna decirle a Lupillo que no quiere nada con él, comenzaron a criticar a la colombiana, pues aseguran que no solo con palabras se dice que no, sino que también debió hacerlo con sus acciones y se pudo evitar humillar al cantante a nivel Internacional.

