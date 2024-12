Maripily Rivera irá al hospital tras pleito con Poncho de Nigris ¿Cuál es su estado de salud?

Hace algunos días, Maripily Rivera y Poncho de Nigris protagonizaron una acalorada pelea en un programa de Telemundo. El pleito se originó después de que el mexicano asegurara que Wendy Guevara le podría ganar a la boricua, en caso de que se llegaran a enfrentar en una edición de ‘La casa de los famosos’.

Recordemos que Wendy obtuvo el triunfo en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, en tanto que Maripily se llevó el primer lugar en la cuarta edición de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

Tras las declaraciones de Poncho, la modelo lo confrontó en pleno programa en vivo, causando una discusión en la que él, entre otras cosas, le dijo que “ parecía hombre”, mientras que ella afirmaba que era un “misógino” y “violentador de mujeres”.

Esta controversia no acabó allí, pues ambos han usado sus redes sociales para despotricar en contra del otro. Incluso, la propia Maripily dejó claras sus intenciones de proceder legalmente en contra del mexicano.

Maripily Rivera revela que irá al hospital en México. ¿Es culpa de Poncho de Nigris?

En medio de todo este conflicto, la también empresaria dio a conocer que dentro de poco iría al hospital. No obstante, dejó ver que no era por algo relacionado con el estrés que le pudo haber generado su polémica con Poncho de Nigris, sino por un tema personal.

A través de un video para Instagram, Rivera mencionó que aprovecharía su estancia en México para visitar a un médico que la pueda asesorar sobre la reducción de busto a la que se someterá dentro de poco.

Maripily Rivera “Voy a una cita médica con el cirujano que estoy analizando para que me haga la reducción de mis senos y, como llevo trece años con los implantes, pues tengo que cambiarlos”

También comentó que le habían realizado varios estudios médicos y, afortunadamente, todo salió muy bien: “Soy una mujer con mucha salud, que es lo más importante en esta vida”.

En otra publicación, la famosa compartió una foto con su médico, junto a un mensaje expresando que estaba completamente lista para su “nueva versión”. Aparentemente, por todo lo sucedido con Poncho, se vio orillada a restringir los comentarios de sus post.

¿Por qué Maripily Rivera quiere demandar a Poncho de Nigris?

Tras la discusión, Poncho de Nigris realizó una transmisión en vivo para redes sociales arremetiendo contra Maripily Rivera y criticando su físico.

Ante esto, la boricua expresó sentirse muy molesta por los comentarios del mexicano y sostuvo que usará todos los “recursos legales” en su contra.

“No puedo permitir que machistas sin fundamento que solo buscan pauta a cuesta del daño que hacen sigan atacando mujeres. No solo busco defender mi honor y mi integridad, sino el de toda la comunidad latina en los Estados Unidos con todos los recursos legales disponibles”, manifestó recientemente.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris al saber que podría ser demandado?

A través de redes sociales, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ dejó ver que no teme una denuncia en su contra, pues considera que toda esta polémica es una “campaña de desprestigio” en su contra.

“Ahora resulta que me van a demandar en USA por mis comentarios. Primero me hacen la emboscada entre todo el canal y esta señora. Uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea. Esperemos no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron”, expresó.

Hasta el momento, la boricua no ha hecho más comentarios sobre la demanda que podría entablar contra Poncho de Nigris.

