La casa de los famosos: Habitantes se reencuentran y nuevas rivalidades estallan

Luego del éxito de ‘La casa de los famosos 4’ este domingo realizaron un programa especial del reality que tuvo como ganadora a Maripily Rivera.

En este reencuentro en el que los habitantes volaron de Miami a México para convivir nuevamente juntos desde el primer eliminado hasta la ganadora, no todo salió tan bien.

Y es que al parecer hay una nueva enemistad entre los exintegrantes. Aunque el cuarto Fuego en su segunda etapa del concurso conformado por Cristina, Paulo, Patricia y Serrath eran grandes amigos y hasta una familia, esto se rompió cuando la española salió del reality y vio cómo se comportaron sus compañeros con ella.

Sin embargo, al terminar el proyecto, Serrath, Paulo y Cristina presumieron que lograron superar sus diferencias y seguían muy unidos, aunque la que quedó fuera fue Patricia Corcino por razones desconocidas y ya se especula que es porque tuvieron problemas fuera de La casa.

Puedes ver: Beto Castillo, profesor de ‘La academia’, se defiende de las críticas por su relación sentimental

Dejaron a Patricia fuera de su grupo ¡ya no se llevan! / Twitter

Serrath insiste con Guty

Luego del programa especial, Serrath mandó un mensaje en sus redes sociales en donde dijo: “Hace un año estábamos juntos, pero todo era una broma. Hasta teníamos nuestras videollamadas a distancia”.

Luego de esta publicación, la influencer cerró su cuenta de Twitter, pero no pudo evitar que esto llegara a oídos de Guty y este comentó: “Si fuera al revés, me estarían atacando en RRSS y seguramente ya tendría una orden de restricción. Hoy en día este tipo de casos son muy comunes, pero no son un juego”.

Serrath dejó un mensaje contra Guty / X: @Serrathoficial

Calificando los mensajes de Serrath como ac0so y continuó: “No conozco la intencionalidad de las personas que llevan a cabo estas acciones, pero definitivamente sostenerlas en el tiempo generan una preocupación respecto al tema de la salud mental, sobre todo en conductas repetitivas. Esto no es un juego, pero claro, yo soy hombre y debo quedarme callado para la sociedad para seguir siendo un macho espartano”.

Luego del mensaje de Guty, Serrath ya regresó a Twitter alardeando que se había convertido en tendencia gracias a esto.

Mira: Serrath exhibe fotos de su relación con Guty Carrera y él la señala de “hostigarlo”

Lupillo Rivera vs Maripily y el cuarto Tierra

También se sabe que Lupillo Rivera ha considerado demandar a Maripily, Ariadna y Romeh por perjudicar su imagen en el reality tachándolo de ac0s4dor.

En respuesta Maripily ha dicho que no le tiene miedo a una posible demanda de su parte y que sus abogados están en espera de ello.

Los polémicos participantes se reencontraron y quienes también salieron sacando chispas fueron Serrath y Guty.

Mira: Maripily Rivera no teme a la demanda de Lupillo Rivera y afirma: “Tengo listos a mis abogados”

Maripily Rivera y Lupillo Rivera están en guerra / X: @momentoslcdf

Premios en La casa de los famosos

La reunión se trató, más allá de que surgieran nuevas rivalidades y que estallaran las existentes, entregar premios a los habitantes por su participación y así sucedieron:

El mejor pódcast- Bronca

Los más candentes- Christian y Aleska

Las más conflictivas- Maripily y Cristina

El más galán- Fernando

El mejor pleito- Adame y Lupillo

Las mejores consejeras- Patricia y Geraldine

Las mejores chefs- Alana y Mariana

La mejor broma- Melaza y Paulo

El rey de la pista- Divaza

El más cómico- Clovis

El mejor estratega- Romeh

Las más chismosas- Sophie y Leslie

Los más polémicos- Serrath y Guty

No te pierdas: MasterChef Celebrity: Litzy le da las gracias a su asistente por conflictiva; “se sentía participante”