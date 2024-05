Maripily Rivera no teme a la demanda de Lupillo Rivera y afirma: “Tengo listos a mis abogados”

Tal parece que, pese a haber llegado a su fin, la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo seguirá dando de qué hablar. En esta ocasión, Maripily Rivera dio su contundente opinión sobre la demanda que Lupillo Rivera ejercería en su contra.

Recordemos que, durante su estancia en la casa, el cantante declaró que procedería legalmente en contra de la boricua, así como de Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh, por “difamación”.

Tras salir del show, el hermano de la fallecida Jenni Rivera dijo: “Hubo una posición de tres personas que inventaron cosas. Estamos platicando con un equipo legal para ver qué podemos hacer”.

Si bien no mencionó nombres por “cuestiones legales”, en redes se especula mucho que podría referirse a Maripily, Ariadna y Romeh. Esto se sabrá con seguridad hasta que el cantante lo revele.

¿Qué dice Maripily sobre la posibilidad de ser demandada por Lupillo?

A través de una reciente entrevista para el canal de YouTube de ‘Molusco TV’, la ganadora de ‘LCDLF4’ se dijo tranquila ante la posibilidad de una demanda por parte de Lupillo. Incluso, sostuvo que, si quisiera, ella podría proceder legalmente en su contra.

“Yo no tengo problema. Aquí, quien lo pudiera demandar fuera yo, por la agresión verbal, por difamarme, por señalamientos falsos en mi contra. La que lo puede demandar soy yo. Estoy preparada con mis abogados. No le tengo miedo” Maripily Rivera

La modelo está segura de que Lupillo no entablará una demanda en su contra y solo busca dar de qué hablar, pues está dolido por no haber ganado la competencia.

“Él es un mal perdedor. Él decía que iba a ganar, que porque él era Lupillo Rivera y yo no era nadie. Y mira, el que no es nadie es él. La que no era nadie, le gano”, indicó.

Maripily revela cuánto le pagaba Telemundo a la semana

Durante la conversación, la famosa reveló que fue una de las famosas mejor pagadas en el concurso. Si bien no especificó la cantidad, dejó entrever que había sido más de 15 mil dólares por semana.

“Yo soy una de las más caras allí. Yo pedí lo que yo valgo. Yo no soy de 7 mil ni de 10 mil dólares. Yo, además de la plata, quería que la gente me conociera. Tú sabes lo que tú vales. Me pagaron bien”, expresó.

