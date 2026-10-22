¿Julio Camejo se quedó sin dinero tras su divorcio? Revela por qué quiere ganar los 2 millones de La granja VIP

Julio Camejo abrió su corazón en La granja VIP y reveló qué hay detrás de su empeño por ganar los 2 millones de pesos del reality. En medio de su separación matrimonial, el actor confesó que lleva años persiguiendo un objetivo que va mucho más allá de sus problemas personales. ¿Se quedó sin dinero tras su divorcio o qué lo motiva a llevarse el premio?

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¿Julio Camejo se quedó sin dinero tras su divorcio y por eso quiere ganar La granja VIP?

Julio Camejo sorprendió en La granja VIP al hablar de su divorcio y del premio de 2 millones de pesos que busca llevarse. Durante una conversación con el Tío Pepe, el actor reconoció que atraviesa un proceso de separación, pero dejó claro que su situación económica no es la razón principal por la que desea ganar.

El participante de La granja VIP explicó que tiene trabajo fuera del reality y que no enfrenta una falta de oportunidades laborales. Sin embargo, existe una razón personal que lo impulsa a permanecer en la competencia y llegar hasta la final.

“Tengo un ching* de jale afuera, trabajo no me hace falta y además estoy en un proceso de separación” Julio Camejo

Aunque el divorcio representa una etapa complicada en su vida, Julio Camejo aseguró que su verdadero objetivo es cumplir una promesa que le hizo a su padre hace varios años. Una confesión con la que dejó ver su lado más sensible frente al Mayoral.

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Julio Camejo se divorcia tras 15 años de matrimonio / Redes sociales

¿Qué promesa le hizo Julio Camejo a su papá y por qué necesita los 2 millones de La granja VIP?

Julio Camejo reveló que quiere ganar los 2 millones de pesos de La granja VIP para ayudar a niños con cáncer. El actor confesó que lleva ocho años intentando ganar un reality para cumplir una promesa que le hizo a su padre.

Durante su charla con el Tío Pepe, el famoso explicó que desea que sus hijos conozcan el verdadero motivo de su participación. También reconoció que atraviesa una separación matrimonial, aunque aseguró que el trabajo no le hace falta.

Julio Camejo “Quiero que mis hijos vean por qué estoy aquí, don Pepe. Yo estoy aquí para sacar dos millones de pesos y ayudar a los niños con cáncer. Eso es lo que quiero. Llevo ocho años tratando de ganar un reality para poder cumplir con eso, porque se lo prometí a mi papá”

La promesa de Julio Camejo a su padre se convirtió en una de sus principales motivaciones dentro de La granja VIP. De acuerdo con sus palabras, el dinero no estaría destinado a resolver su divorcio, sino a apoyar a menores que enfrentan esta enfermedad.

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¿Quién es la exesposa de Julio Camejo y por qué se separaron después de casi 15 años?

Julio Camejo confirmó en 2026 su separación de Isabela Gutman, bailarina brasileña con quien compartió casi 15 años de relación. La pareja se conoció gracias a un proyecto teatral y formó una familia con dos hijos.

La noticia de la ruptura salió a la luz durante la participación del actor en Survivor México: La reliquia en llamas. En aquel momento, Julio Camejo reconoció que atravesaba una etapa emocional complicada mientras intentaba asimilar el final de su matrimonio.

Aunque el actor ha hablado de su proceso de separación, no ha dado a conocer públicamente los motivos específicos de su divorcio. Por ello, tampoco hay elementos para asegurar que la ruptura le haya ocasionado problemas económicos.

Julio Camejo / Redes sociales

¿Cómo ha afectado el divorcio de Julio Camejo su participación en La granja VIP?

Julio Camejo ha dejado claro que sus hijos son una prioridad mientras compite en La granja VIP. La distancia familiar, sumada al proceso de separación que atraviesa, ha sido uno de los aspectos personales más difíciles de su participación.

El actor ha buscado ganar recompensas dentro del reality que le permitan comunicarse con sus hijos. Su intención es mantenerse presente en sus vidas y recordarles que, aunque está lejos por trabajo, espera reunirse pronto con ellos.

Por ahora, Julio Camejo continúa en La granja VIP con la mirada puesta en los 2 millones de pesos. Y aunque su divorcio ha generado preguntas sobre su situación personal, el famoso insiste en que su mayor motivación es cumplir la promesa que le hizo a su padre y ayudar a niños con cáncer.