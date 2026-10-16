La granja VIP 2026: ¿A quién traicionó Azalia? Así quedó la tabla de nominados HOY, 16 de octubre

En medio de las acusaciones de supuesto fraude en La granja VIP 2026 tras el triunfo de Azalia Ojeda en el juego por la salvación, el reality se alista para vivir una nueva noche de traición donde las estrategias y lealtades podrían dar un giro inesperado a la placa de nominados. ¿Quién será el nuevo granjero en riesgo? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Julio Camejo empujó a Bebeshita en La granja VIP? Ella lo acusa de violencia y Niurka estalla: “Está exagerando”

¿Azalia Ojeda ‘la Negra’ recibe beneficios en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Por qué se dice que La granja VIP 2026 hizo fraude en el triunfo de Azalia?

Después de que Azalia resultó nominada tras perder el duelo contra ‘Mono’ Osuna, la suerte parece haberle cambiado completamente durante el juego por la salvación, donde venció a Julio Camenjo y Kevyn ‘Bicolor’. Sin embargo, su triunfo se ha visto opacado por acusaciones de fraude en redes.

En las últimas horas, ha comenzado a circular un video del reto del pasado 15 de octubre en el que se observan los momentos exactos en los que Azalia venció a sus compañeros. La dinámica consistía en recoger costales, pasarlos por un circuito y abrirlos al llegar a una plataforma para poder continuar con el reto.

De acuerdo con internautas y seguidores del reality, uno de los costales de la influencer no tendría nada en su interior y las piezas ya estaban colocadas en una cubeta, lo que ha generado especulaciones de un supuesto fraude por parte de la producción para beneficiar a Azalia.

Lee: ¡Agarrón en La granja VIP! Ferka y Alfredo Adame se pelean en vivo: “eres una ignorante y eres una mentirosa”

Azalia logra el beneficio de la traición tras ganar el juego de la salvación en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Dónde y a qué hora ver la ‘traición’ de Azalia en La granja VIP 2026?

Hasta ahora, las cuentas oficiales de La granja VIP 2026 no han dado a conocer su postura ante las acusaciones de fraude que circulan en redes, lo que podría indicar que Azalia permanecerá con el poder de la traición y subirá a uno de sus compañeros a la tabla de nominados.

Será durante la noche de este 16 de octubre cuando se dé a conocer la tabla definitiva de nominados en la sexta semana del reality show. La transmisión se puede disfrutar en punto de las 8:30 de la noche a través del canal de Azteca UNO y el sitio oficial de TV Azteca.

Lee: Bebeshita ¿tendría una relación con Bicolor? Granjeros le advierten y ella dice: “no voy a ser la mamá de los niños”

La granja VIP 2026 envuelta en rumores de fraude. / Redes sociales

¿A quién traicionó Azalia la noche del 16 de octubre en La granja VIP? Así quedó la tabla de nominados

Tras el triunfo de Azalia en La granja VIP 2026, la placa de nominados podría dar un giro inesperado. Además, se desconoce si la producción se pronunciará ante las acusaciones de supuesto fraude a favor de Azalia Ojeda. Sin embargo, pese a las acusaciones en redes, el programa de este 16 de octubre arrancó con una aclaración.

El conductor del reality dejó claro que no existió un fraude y Azalia Ojeda ganó legalmente el juego por la salvación, por lo que la granjera está fuera de la placa de nominados y su alianza con algunos de sus compañeros está en juego. ¿Le dará la espalda a su equipo?

Antes de conocer la ‘traición’ de Azalia, Pimpinela Escarlata fue nominada por decisión de la producción debido al comentario que hizo sobre Manelyk, pero no tiene derecho a ser salvada en la dinámica de esta noche, por lo que será el público quien decida su permanencia en el reality 24/7.

Azalia decidió sacar a ‘Mono’ Osuna de la tabla de nominados en su derecho de la ‘traición’ y subió a Niurka, quien tuvo el beneficio de llevarse a alguien más con ella y eligió a Mónica. Por lo tanto, los nominados son:



Kevyn ‘Bicolor’

Julio Camejo

Pimpi

Mónica

Niurka

No te pierdas: La granja VIP 2026: Acusan a Mono Osuna de maltrato animal por presuntamente golpear a Tlacoyo, ¿expulsado?