Christian dice que no hay pensión fija para su hijo y por eso no se la da; Ferka reacciona: “Viejo ridículo”

Christian Estrada, expareja de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, reaccionó recientemente a las acusaciones de ausencia económica en la vida del hijo que tuvieron en común.

En una reciente entrevista de ‘En casa con Telemundo’, Estrada se defendió de las críticas sobre no cumplir con una pensión fija, asegurando que no tiene una orden judicial que lo obligue a hacerlo.

Christian Estrada dice que tiene una cuenta de depósito donde ahorra dinero para su hijo / Instagram

El pleito entre Christian Estrada y Ferka por la pensión de su hijo

Desde que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ anunció su separación de Christian Estrada, comenzaron las tensiones entre ellos, especialmente por el bienestar de su hijo.

En distintas ocasiones, la actriz ha expresado su frustración por la falta de apoyo económico de parte de su expareja, acusándolo de no cumplir con sus responsabilidades como padre ni económicas ni como padre presente. Sin embargo, Christian ha negado estas acusaciones, argumentando que la situación es más compleja de lo que se dice.

En la reciente entrevista, Estrada aclaró que, si bien no hay una pensión establecida, él ha tomado medidas para garantizar que su hijo reciba apoyo económico. “No hay pensión fija ahorita, no la hay. Yo no tengo una orden de un juez que me diga (cuánto debo aportar). Lo que sí tengo es una cuenta para mi hijo donde cada quincena le deposito”, aseguró. Además, explicó que el dinero destinado para el pequeño aún no ha llegado a sus manos debido a la falta de comunicación directa con Ferka y no tiene cómo hacérselo llegar.

El modelo también mencionó que respeta la decisión de su expareja de no permitirle ver al niño, afirmando: “Si no quiere que vea al niño, está bien, pero mi hijo es mi hijo”. Por lo que en cuanto a la relación con su hijo, Christian agregó que mantiene contacto con él a través de mensajes, aunque la situación se encuentra bajo el manejo de sus abogados.

¿Qué dijo Ferka sobre las declaraciones de Christian Estrada de la pensión?

El video de las palabras de Estrada comenzó a circular en redes sociales donde etiquetaron a Ferka diciendo: “Mira Ferka, lo que dice el deudor alimentario”.

Poco antes de repostear el video, la actriz dejó un mensaje en sus redes que fue tomado como una reacción a las palabras de su ex pues escribió: “Viejo ridículo”.

Viejo ridículo 🙄 — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) January 9, 2025

Además, Ferka recibió el apoyo de los internautas, quienes reprobaron las palabras de Christian.