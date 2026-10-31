¿Galilea Montijo confirma que supuestamente es “bruja”? La conductora dice lo siguiente: “Polvitos mágicos”

La conductora de La casa de los famosos México, Galilea Montijo, ha sido señalada de presuntos actos de brujería. Esto ha hecho que se le cuestione a la propia presentadora sobre estas acusaciones. Recientemente, habló sobre esto y reveló ciertos detalles que sorprendieron a internautas. ¿Qué dijo?

Galilea Montijo acusada de presuntas brujerías / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Por qué se dice que Galilea Montijo presuntamente “es bruja”?

No es la primera vez que Galilea Montijo es señalada presunta brujería, pues recientemente durante el “Galifest” fue acusada de ejercer presuntos actos esotéricos a algunos invitados.

Figuras del espectáculo como Niurka Marcos incluso han comentado públicamente que Galilea tendría relación con este tipo de prácticas espirituales: “ Le tiene miedo al hate y a la funada ”, dijo sobre la decisión de la conductora de presuntamente tenerlo en secreto.

En julio de 2023, la presentadora respondió a un hombre que aseguraba que ella lo había embrujado, luego de que sus palabras provocaran una oleada de comentarios en redes sociales.

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Niurka señaló a Galilea Montijo de presunta brujería / Redes sociales

Galilea Montijo habla sobre señalamientos de presunta brujería

En un reciente programa de Netas divinas, Galilea Montijo abordó el tema de la brujería y las distintas acusaciones que la han rodeado a lo largo de los años.

Galilea negó serlo, eso sí, dijo que no le disgusta la idea:

Sí me hubiera gustado ser brujita. Me parece que son muy atacadas, pero me parece que son muy mágicas. Galilea Montijo

A Gali le llamó la atención del poder que pueden tener estas mujeres, capaces de curar males, entre otras cosas, incluso puso de ejemplo a su hijo, quien desde chiquito podría decirle que, “por obra de magia”, podía curarse:

(Su hijo) Decía ‘mamá, mi panza’ y yo ‘vamos a hacer un tecito’ y ya se tomaba el tecito y mira ‘polvitos mágicos de mamá’. Galilea Montijo

Este ejemplo fue utilizado por Gali para poder dar a entender que la idea de ser “bruja” le parece curiosa, que la belleza de todo eso radica en los famosos “menjurjes” que terminan siendo casi milagrosos en este tipo de escenas.

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¿Cuál es la presunta “brujería” que Galilea Montijo hizo en el “Galifest”?

En un video del ‘Galifest’ que empezó a circular, se ve a Galilea Montijo tocando “los cachetes” de Karina Torres, Aldo Rendón y Ese Pérez. Esto llevó a usuarios en redes sociales a especular que el gesto escondía algo más: un supuesto ritual para robar energía.

Según algunas creencias, ese tipo de contacto físico sirve para establecer una conexión entre dos personas y permitir que la fuerza o energía pase hacia quien inicia el toque.

Sin embargo, se trata únicamente de una teoría de los usuarios en redes, ya que ni Galilea ni sus invitados se han pronunciado al respecto. ¿Será que sí?

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