¿Gabito Ballesteros y Natanael Cano llegan con copas de más a Premios Juventud? VIDEO desata críticas: “Qué vergüenza”

Luego de que Gabito Ballesteros confirmara su relación con Samadhi Zendejas con romántica foto, el cantante llegó a Premios lo Nuestro acompañado de Natanael Cano...¿con copas de más? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Quién es Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados que se ha visto muy cerca de Belinda?

Gabito Ballesteros y Natanael Cano causan controversia.

¿Qué dijo Gabito Ballesteros antes de llegar a Premios Juventud?

Mientras Samadhi Zendejas se alista para regresar a las telenovelas, Gabito Ballesteros fue captado en el aeropuerto antes de su llegada a Premios Juventud con Natanael Cano.

El intérprete de éxitos como ‘Lady Gaga’ y ‘Elvira’ se mostró entusiasmado por llegar a la ceremonia junto a Natanael Cano, con quien interpreta ‘Perlas negras’ y tiene planes de lanzar nueva música.

“Una sorpresa que se viene muy grande por parte de su compa, Nata, y su compa, Gabito”, compartió el intérprete de corridos tumbados sin dar mayores detalles sobre su colaboración.

Lee: Gabito Ballesteros le negó un beso a una fan en concierto ¿por Samadhi Zendejas?

¿Gabito Ballesteros llega con copas de más a Premios Juventud?

¿Gabito Ballesteros y Natanael Cano llegan con copas de más Premios Juventud?

Tras las declaraciones de Gabito Ballesteros sobre su relación con Natanael Cano, los intérpretes de ‘Perlas negras’ sorprendieron al llegar a Premios Juventud con supuestas copas de más.

A través de varios clips que circulan en redes, se puede observar que ambos exponentes de corridos tumbados pasan por la alfombra roja del evento y dan breves declaraciones a la prensa, pero su aspecto y manera de responder fue lo que más generó intriga.

Las especulaciones sobre un supuesto estado inconveniente de Natanel Cano y Gabito Ballesteros comenzaron cuando ambos consedieron una entrevista para un medio de circulación nacional.

“Muy emocionado y contento por el apoyo de la gente”, dijo Gabito, a lo que Natanael agregó: “Estamos bien perrones, agradecidos con toda la plebada, puros corridos tumbados”.

Lee: Samadhi Zendejas huye de la prensa para ¿reencontrarse con Gabito Ballesteros? ¡Ya no esconden su amor!

Natanael Cano y Gabito Ballesteros en medio de la polémica. / Redes sociales

Este es el video por el que se rumora que Gabito Ballesteros y Natanael Cano estaban en estado inconveniente

Además de la breve entrevista que generó debate, Gabito Ballesteros y Natanael Cano posaron frente a las cámaras, pero una serie de pasos y gestos hicieron que los rumores sobre supuestas copas de más crecieran.

A través de la cuenta de ‘Reina venenosa’, el momento adquirió mayor notoriedad al ser acompañado por el texto: “Gabito y Nata llegando a los Premios Juventud...¿Y qué tiene? Ondeados pero llegaron”, lo que generó comentarios como:



“Qué vergüenza y qué irresponsabilidad que normalicen eso”.

“Mi compa y yo llegando al jale aún en vivo”.

“El momento humilde de Samadhi”.

“No preguntes cómo vengo; lo bueno es que ya llegué”.

Hasta el momento, Gabito Ballesteros y Natanael Cano no se han pronunciado sobre los videos que circulan en redes, pero no es la primera vez que los cantantes de ‘Perlas negras’ acaparan la atención de redes con su actitud.

No te pierdas: Natanael Cano reveló que peleó con una mujer en plena calle: ¿Criticó su música? VIDEO