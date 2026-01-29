Muere el cantante Óscar Alvarado tras brutal ataque armado: “La vida jamás será igual”

La escena musical de Durango está de luto tras confirmarse la muerte del cantante de corridos Óscar Alvarado, conocido como “el Chino del Rancho”, luego de varios días hospitalizado por un ataque armado ocurrido en un bar donde se presentaba en vivo.

“El Chino del Rancho”, cantante de regional mexicano, atacado en Durango / FB: Oscar Alvarado

¿Qué se sabe del ataque armado contra Óscar Alvarado en Durango?

El ataque contra Óscar Alvarado ocurrió en un bar de Durango donde el cantante estaba trabajando esa noche. Testigos señalan que todo comenzó con una discusión con un cliente del lugar. Después del intercambio, el sujeto presuntamente abandonó el establecimiento y regresó más tarde con un arma de fuego, disparando contra el músico sin que, según esas versiones, mediara más diálogo.

Los primeros reportes médicos indicaron que el artista recibió al menos tres impactos de bala en el pecho, lo que comprometió órganos vitales. Desde su ingreso al hospital fue reportado como grave y su estado generó preocupación entre colegas del medio musical y seguidores del género de corridos.

Hasta el momento, no se han informado detenciones oficiales ni avances claros sobre el caso.

Óscar Alvarado ,"el Chino del Rancho”, cantante atacado junto a su esposa: ¿Cuál es su estado de salud actual? / Redes sociales y canva

¿Había oportunidad de recuperación para Óscar Alvarado? Esto decía su hermano sobre su estado crítico

Durante los días críticos, el hermano de Óscar Alvarado, Mayito Alvarado, también vinculado a la música, utilizó sus redes sociales para pedir apoyo. Uno de los mensajes que compartió, cuando aún había esperanza de recuperación, decía:

“Familia y amigos, les pido sus oraciones por la salud y recuperación de mi hermano Óscar Alvarado, sigue luchando por mantenerse a salvo”. Mayito Alvarado

¿Cómo se confirmó la muerte del cantante Óscar Alvarado, ‘el Chino del rancho’?

La muerte del cantante de corridos Óscar Alvarado se confirmó durante los primeros minutos del jueves 29 de enero, cuando su familia compartió la noticia a través de redes sociales. Fue su hermano Mayito Alvarado quien publicó el mensaje que encendió las alertas entre fans y medios, revelando que el intérprete no había logrado superar las heridas de bala sufridas en la riña del 18 de enero.

“Acaba de fallecer mi carnal, ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. D.E.P. No tengo palabras para describir lo que siento… hoy te llevas contigo un pedazo de mí”. Mayito Alvarado

Y agrego: “La vida jamás se verá igual para mi, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado ‘andeleee’”.

Hasta ahora no se ha confirmado ningún homenaje ni se ha informado en qué lugar será velado el cuerpo del cantante.

¿Quién fue Óscar Alvarado, “el Chino del Rancho”, en el regional mexicano?

Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, mejor conocido como “el Chino del Rancho”, era originario de Durango y había logrado hacerse de un nombre dentro del circuito local del género de corridos. Su crecimiento estuvo muy ligado a las redes sociales y plataformas digitales, donde construyó una base de seguidores que compartían sus presentaciones, videos y colaboraciones.

Su estilo combinaba interpretaciones propias con versiones de otros artistas, algo común en el regional mexicano actual, donde la visibilidad en Internet se vuelve clave para posicionarse. Con el tiempo, su nombre comenzó a sonar más allá de su entorno inmediato.

Entre los temas que más reproducciones registran en plataformas digitales y que ayudaron a consolidar su presencia están:

“Cuadro chico” , junto a W. Corona

, junto a W. Corona “California High” , también con W. Corona

, también con W. Corona “El grande de Chicago”, al lado de Auténtico Paraíso de Durango

Además, era identificado por muchos como una de las voces asociadas al movimiento de corridos en su región, y por temas como “El Durangazo”, que lo acercaron a un público que buscaba nuevas figuras dentro del género.