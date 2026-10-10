¿Natanael Cano está grave? Su familia rompe el silencio sobre su salud tras cancelar su gira

La repentina cancelación de la gira de Natanael Cano encendió las alarmas entre sus seguidores, especialmente después de varias publicaciones que provocaron preocupación en redes sociales. Ahora, la familia del cantante decidió hablar públicamente sobre su estado y explicó por qué el intérprete de corridos tumbados se tomará una pausa de la música.

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Natanael Cano acusado de presunto robo / Redes sociales

¿Qué dijo la familia de Natanael Cano sobre la salud del cantante?

La familia de Natanael Cano confirmó que el artista se retirará temporalmente de los escenarios para enfocarse en su bienestar. A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus seres queridos respaldaron la decisión y pidieron comprensión al público.

El mensaje fue firmado por familiares del cantante, quienes señalaron que la prioridad en este momento es la salud física y mental del intérprete de temas como “Madonna” y “Blancanieves”.

Además, agradecieron el cariño que millones de seguidores le han demostrado durante los últimos días, especialmente después de que se conociera la cancelación de varias fechas de su gira “Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026”.

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Aquí el primer comunicado que lanzo su equipo:

Natanael Cano canceló el resto de sus conciertos por temas de salud / Redes sociales

¿Por qué Natanael Cano canceló su gira y se alejará de los escenarios?

De acuerdo con el comunicado, la decisión de suspender las presentaciones fue tomada para que el cantante pueda concentrarse plenamente en su recuperación y bienestar. La familia explicó que, antes que artista, Natanael es un hijo y un integrante fundamental de su hogar, por lo que consideran que este descanso es necesario para ayudarlo a atravesar esta etapa.

“Este es un mensaje dirigido a todos ustedes, a los millones de seguidores y fans en México y en el resto del mundo. La familia Cano queremos tomar este momento para agradecerles por todo el cariño que le brindan a Nata. Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, se lee en el comunicado.

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Comunicado de la familia de Natanael Cano:

Comunicado de la familia de Natanael Cano:

¿Qué pidió la familia de Natanael Cano a sus seguidores?

Junto con el mensaje de apoyo, los familiares del artista también solicitaron respeto para enfrentar esta situación de manera privada. La familia destacó que el proceso que atraviesa el cantante es delicado y que desean manejarlo lejos de la presión pública, por lo que pidieron evitar especulaciones mientras Natanael se concentra en su recuperación.

“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, concluye el comunicado.

El mensaje tranquilizó a parte de sus seguidores, quienes llevaban días preguntándose qué ocurría con el máximo exponente de los corridos tumbados tras la suspensión de sus conciertos.

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Natanael Cano / Redes sociales

¿Qué publicaciones de Natanael Cano preocuparon a sus fans?

La preocupación por la salud de Natanael Cano comenzó días antes del anuncio oficial. El cantante compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron y desataron conversaciones entre sus seguidores.

Una de las imágenes más comentadas mostró a Natanael Cano lanzando una piedra contra su propia camioneta de lujo mientras aseguraba que ya no le gustaba el color del vehículo. Aunque el contenido fue eliminado poco después, usuarios lograron guardar capturas de pantalla.

Posteriormente, también llamó la atención una publicación en la que el cantante aseguraba que quería encontrar a una mujer para regalarle un reloj de lujo y una camioneta, mensaje que igualmente desapareció de sus perfiles poco tiempo después. Estas acciones provocaron inquietud entre algunos de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el intérprete atravesaba un momento complicado. Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, alimentando rumores sobre su estado emocional y personal.

Ahora, con el comunicado de la familia Cano, queda claro que la prioridad será la salud física y mental del cantante. Aunque todavía no existe una fecha para su regreso, sus seres queridos se mostraron optimistas y aseguraron que esta pausa busca que el artista vuelva fortalecido.