Alejandra Guzmán reaparece tras sufrir aparatoso incidente en el que se zafó la cadera; ¡explota vs reportero!

Tras un par de semanas de que Alejandra Guzmán se zafó la cadera en pleno show, la ‘reina de corazones’ reapareció públicamente en un encuentro con la prensa, en el que terminó regañando a uno de los reporteros. ¿Molesta con los medios? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Alejandra Guzmán desata dudas sobre el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera; ¿se lo quedó la cantante?

Alejandra Guzmán reaparece tras zafarse la cadera en concierto. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la cadera de Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

A casi un año de que se especulara que Alejandra Guzmán había presentado problemas en su columna tras ser operada, la intérprete de ‘Llama por favor’ alarmó a sus fans durante su concierto del pasado 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz.

A través de un breve video difundido en redes, se puede observar a la cantante con dificultades para continuar su presentación tras un movimiento en su coreografía. “Se me zafó la cadera, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor”, expresó.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital y su concierto terminó siendo pospuesto para el mes de noviembre. Luego de algunas horas de intriga, la intérprete compartió un nuevo video asegurando que se encontraba bien: “Estabamos tan prendidos, caray. Pero voy a volver muy pronto, gracias, Veracruz. Ya estoy bien”.

Lee: ¿Por qué Kenny corrió a Alejandra Guzmán de Kenny y los Eléctricos? Revela que Silvia Pinal no quería a su hija

Alejandra Guzmán se zafó la cadera en pleno concierto. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Alejandra Guzmán tras haberse zafado la carrera en un concierto?

Luego de que Alejandra Guzmán actualizara su estado de salud tras incidente en pleno concierto, la cantante de éxitos como ‘Hacer el amor con otro’ y ‘Mi peor error’ reapareció en un encuentro con la prensa en el que terminó regañando a uno de los reporteros.

Durante su llegada al aeropuerto, la hija de Enrique Guzmán se mostró animada y agradecida pese a lo ocurrido en su concierto en Veracruz; sin embargo, mientras daba declaraciones sobre su estado de salud, se mostró molesta por la cercanía de uno de los micrófonos en su boca.

“No, no me lo voy a tragar. O sea, ya casi me lo mete ahí adentro”. Alejandra Guzmán

Lee: Alejandra Guzmán, tras problemas de salud, anuncia muerte de ser querido y muestra cenizas: “Mi gran compañero”

Alejandra Guzmán se molesta con la prensa tras reaparecer públicamente. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

En el mismo encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán expresó su sentir tras haberse zafado la carrera en pleno concierto en Veracruz. De acuerdo con la intérprete, se encuentra feliz y agradecida por poder estar de pie e incluso se mostró animada.

“Muy agradecida con la vida porque estoy de pie. Estoy contenta de seguir adelante, nada más que me tengo que medir”, dijo brevemente antes de despedirse de la prensa pese al incidente que tuvo con los reporteros. Desde entonces, Alejandra Guzmán no ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud.

No te pierdas: Enrique Guzmán hace fuerte revelación de Silvia Pinal y sus hijos, ¡no los quería tener! “Ella pensaba perder”