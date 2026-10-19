¿Ernesto Laguardia exhibe secretos de la producción en LCDLFM?: “algún día se los platicaré” ¿Hubo mano negra?

Varias semanas han pasado desde que ‘La casa de los famosos México’ cuarta temporada llegó a su fin, sin embargo, los dimes y diretes alrededor de la final siguen saliendo, y es que no solo Martha Guzmán se refirió al gane de Mariana, sino ahora también Ernesto Laguardia, exhabitante del reality, revela detalles inesperados. ¿Qué dijo? Aquí te lo revelamos.

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Ernesto Laguardia, ¿expone trampa en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Fue en su última transmisión en vivo que el legendario actor y conductor, Ernesto Laguardia, se puso a platicar con el público sobre la experiencia que significó para él formar parte de ‘LCDLFM’.

Aunque la plática con su público transcurría con normalidad, todo se puso más serio cuando el actor empezó a leer mensajes de sus fans quienes le decían que él debió estar entre los primeros cinco: “algo pasó que no llegaste a la final”, a lo que Laguardia contestó:

“Sí llegué a la final, a la final es pues la semana 10 del concurso, yo fui el sétimo finalista digamos, no fui un nominado y expulsado, sino el séptimo finalista, pero, no pues lo lógico era llegar a los 5 finales pero bueno, hay muchas cosas ahí, algún día, algún día, algún día, se las platicaré” Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia dio a entender que situaciones fuera de su control provocaron su salida, sin embargo, entendía que el amor y el apoyo que el público era lo más importante en este momento.

Desde El Podcast De Pinky Promise Tanto Ernesto Como Gema, Ese Y Un Poco Memo Insinuaron Que Si Hubo Cosas Bastantes Turbias Dentro De La Produccion 😳😳 Gema Dice Que En El Confesionario Los Regañaban Horrible, No Los Dejaban Jugar Y Ademas Les Quitaban Muchos Objetos 😳 https://t.co/VgGgNmfWYv — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 19, 2026

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¿La producción de ‘LCDLFM’ manipulaba el reality?

Las inesperadas revelaciones de Ernesto Laguardia, traen a colación los dichos de Gema Garoa, también exhabitante de la T4 de ‘La casa’, quien aseguró que supuestamente la producción era la que indicaba de qué temas se podían y no hablar en el reality, manejando de una manera u otra, la narrativa y evitando que todo ocurriera de manera orgánica, tal y como sugiere Laguardia respecto al tema de su salida.

En el podcast de Jair Sánchez ‘Guácala qué rico’, la actriz reveló que eran fuertemente regañados por la producción por hacer y decir cosas que no estaban permitidas:

“Te regañan si hablas de cosas que no quieren que hablemos, hasta te meten un cague bruto, güey. A Ese Pérez lo regañaban cada cinco minutos…”Hay pláticas o conversaciones que no son, que no quieren que tengas el 24/7” Gema Garoa

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¿En qué lugar quedó Ernesto Laguardia en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Ernesto Laguardia se quedó con el séptimo lugar de la cuarta temporada del reality de convivencia, un resultado que según lo dicho por él mismo en su transmisión en vivo, no es nada lo que esperaba.

El día de su salida, Ernesto Laguardia se veía bastante molesto y confundido por la situación. Muchos especulan que el actor había tenido problemas con la producción pues sentía que le quitaban el enfoque con las cámaras cuando se dirigía a ellas “…que mala onda, yo sí he notado eso. La producción también juega”.