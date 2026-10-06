Wendy Guevara reacciona a la nueva nariz de Nicola Porcella, ¿no le gustó?: “Campu Jackson” VIDEO

Recientemente, Nicola Porcella se sometió a una cirugía estética de nariz. Los resultados han dado mucho de qué hablar. Muchos consideran que se ve “extraño” y hasta lo han comparado con ciertos personajes de televisión.

La que no dudó en reaccionar sobre este hecho fue Wendy Guevara, quien es gran amiga del peruano. En una entrevista con la prensa, contó cómo se encuentra Porcella y lo que opina de su transformación. Te contamos lo que dijo.

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Wendy Guevara habla de la nariz de Nicola Porcella / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella se operó la nariz?

A través de redes sociales, Nicola Porcella presumió su nueva nariz. Esta no es la primera vez que se somete a una intervención en esta zona del cuerpo. En 2024, por un problema en el tabique que afectaba su respiración.

Cuando mostró los resultados de su nueva cirugía, recibió muchas críticas. Algunos dijeron que su nariz había quedado “demasiado grande y puntiaguda”. A raíz de los señalamientos, compartió un video explicando que fue una operación “reconstructiva” tras el golpe que recibió durante su combate en el ‘Ring Royale’ hace algunos meses.

“Me la reconstruyeron, ya está bajando poquito a poquito”, dijo.

También resaltó que apenas está recuperándose, por lo que su nariz podría lucir algo extraña. De igual forma, aprovechó para desmentir unas fotos que se viralizaron en redes sociales, asegurando que no se ve tan mal.

“Esta es mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí estoy y eso que estoy hinchado; tengo que esperar todavía. No se asusten, no hagan caso a los videos y fotos que salen; además, déjenme dormir. Gracias por hacerme viral, me han hecho más viral a mí que a los de La casa de los famosos”, manifestó.

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Nicola Porcella y su nueva nariz / Redes sociales

Wendy Guevara reacciona a la nueva nariz de Nicola Porcella

Durante un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara habló sobre la reciente cirugía de Nicola Porcella. Comenzó diciendo que su amigo estaba muy bien y que la intervención no tuvo complicaciones.

Muy fiel a su estilo, aprovechó para hacer algunos comentarios ácidos sobre los resultados de la operación. Incluso le puso algunos apodos divertidos.

Wendy Guevara “Ya regresó Nicola, ya está en su casa, con la nariz del nuevo Nicola Jackson, de Campu Jackson. Ahora le dejaron nariz de resbaladilla, así, bien raro”.

Por supuesto, las declaraciones de Guevara no pasaron desapercibidas. Los internautas aprovecharon para hacer memes y darle la razón a ‘la Perdida’ sobre Nicola. Afirmaron que, efectivamente, tenía “nariz de resbaladilla”.

Hasta el momento, Nicola no ha dicho nada sobre las palabras de Wendy. En tanto que los comentarios no cesan en internet.

Nicola Porcella ya enseñó como le quedó al nariz después de la operación. Y Wendy tiene razón, parece resbaladilla https://t.co/vncVZAdzsb — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 6, 2026

¿Cómo es la relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella?

Wendy Guevara y Nicola Porcella son grandes amigos. Coincidieron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, lanzada en 2023. Wendy quedó en primer lugar y Nicola en segundo. Durante su estancia en el reality, mucha gente hasta los shippeó.

No obstante, ambos dejaron claro que son solo amigos. A partir del show, se unieron mucho más y hasta han trabajado juntos en algunos programas de televisión.

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