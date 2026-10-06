Nicola Porcella reacciona contundente vs las críticas por su nueva nariz; niega que las FOTOS virales sean reales

Luego de que Nicola Porcella presumiera su nueva nariz y desatara crueles burlas, el conductor de Hoy explicó la razón por la que los resultados parecen no ser los esperados por sus seguidores. ¿Negó que se trate de una cirugía estética? ¡Te contamos los detalles!

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Nicola Porcella reacciona a las burlas a su nueva nariz. / Redes sociales

Así regresó Nicola Porcella al programa Hoy tras su operación de nariz

Nicola Porcella regresó al programa Hoy tras algunos días de ausencia debido a un arreglo en su nariz, la cual ya había sido modificada anteriormente. El exhabitante de La casa de los famosos México viajó a Monterrey para someterse a la cirugía, pero los cambios que mostró a su regreso parecen no haber sido del agrado de todos.

A través de la cuenta de Instagram del programa Hoy, se difundió un video del regreso del conductor peruano a los foros del matutino; pese a que varios se mostraron felices por verlo nuevamente en la pantalla, otros manifestaron su preocupación por su cambio estético.

“Todavía estoy con mi parhecito y viendo cómo puedo hablar”, expresó Porcella, a lo que algunos internautas reaccionaron con comentarios como: “Me gusta más antes” y “Pero si él estaba perfecto antes”.

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Nicola Porcella reacciona las burlas a su nueva nariz.

¿Qué dijo Nicola Porcella tras las reacciones a los cambios en su nariz?

Los comentarios sobre la nueva nariz de Nicola Porcella no solo le limitaron a Instagram; principalmente en X, le llovieron una ola de críticas relacionadas con los resultados. En una de las publicaciones con mayores reacciones se lee: “Te jodiste más la nariz. Se miraba mejor chueca, Nicola Porcella. Casi nos picas un ojo de tan picuda”.

Dicho comentario no pasó desapercibido por el exconductor de ‘Garra vs. Veneno’, quien aclaró que, más que una cirugía estética, se habría tratado de una reconstrucción. “Me la reconstruyeron, ya está bajando poquito a poquito”, escribió junto a una foto de perfil de su rostro.

Nicola Porcella se defiende de las críticas a su nariz. / Redes sociales

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, compartió una breve historia en la que aseguró que los videos que circulan en redes no son verdad, y pidió que lo dejaran de hacer viral. Además, aprovechó para lanzar un dardo contra La casa de los famosos México 2026.

“Esta es mi cicatriz y esas fotos no son verdad. Aquí estoy y eso que estoy hinchado; tengo que esperar todavía. No se asusten, no hagan caso a los videos y fotos que salen; además, déjenme dormir. Gracias por hacerme viral, me han hecho más viral a mí que a los de La casa de los famosos”. Nicola Porcella

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Me la reconstruyeron, ya está bajando poquito a poquito ✌🏻 https://t.co/LbgWL1P58d pic.twitter.com/HOdvPWyo4f — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) October 6, 2026

¿Cómo era la nariz de Nicola Porcella antes de su operación?

Ante los cambios de Nicola Porcella en su nariz tras someterse a una cirugía de reconstrucción a raíz de un golpe en Ring Royale, la cuenta de ‘La tía Sandra’ compartió el antes y después del conductor peruano y detalló que ya se había hecho un proceso estético en 2024:

“‘El novio de México’, Nicola Porcella, muestra su nariz tras su operación en Monterrey, Nuevo León. En 2024 ya se había operado su nariz por problemas en el tabique”, escribió ‘La tía Sandra’.

Por el momento, Nicola Porcella no ha dado nuevos detalles de su cirugía, pero sus fans se mantienen al pendiente de nuevos cambios en su rostro para ver los resultados definitivos.

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