¿De LCDLFM a LOL México? Revelan a Wendy Guevara como posible integrante, ¿quiénes serían los confirmados?

En medio de la nueva denuncia por presunto abuso contra Vadhir Derbez y la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, se filtran nuevos detalles de la nueva temporada de ‘LOL México’, programa de Prime Video conducido por Eugenio Derbez.

Entre la información que ha comenzado a circular en redes sociales, se ha reportado que Wendy Guevara presuntamente sería una de las participantes. Te contamos todo lo que se sabe.

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Se dice que Wendy Guevara habría viajado a Colombia a LOL México / Redes sociales

¿Qué es ‘LOL México’, reality conducido por Eugenio Derbez, y de qué se trata?

‘LOL: Last One Laughing’ es un reality en el que encierran a varios comediantes y actores en una casa por un lapso de seis horas. Los participantes tendrán que hacer de todo para hacer reír a los demás. Gana aquel que aguante la risa por más tiempo. El premio final es de un millón de pesos, el cual es donado a cualquier institución que escoja el ganador.

Varios países han hecho adaptaciones de este proyecto. En el caso de México, la plataforma de Prime Video sacó su primera temporada en 2018. Es conducido por Eugenio Derbez y hasta el momento lleva ocho temporadas.

Muchos famosos de renombre han estado en este show como ‘el Capi’ Pérez, los conductores de ‘La Cotorrita’, Eduardo Videgaray y Raquel Garza, entre otros. En la última edición, se hizo una especie de spin-off para seleccionar a 3 comediantes desconocidos.

Hace unos meses, los ejecutivos de Prime Video confirmaron que habrá una novena temporada del programa. Estaría contemplada para estrenarse en 2027. En esta ocasión, se planea juntar a cinco parejas de comediantes e influencers, quienes “tendrán que evitar reírse y/o gritar mientras diferentes leyendas mexicanas cobran vida dentro de la casa”.

Algunos han puesto en duda si Eugenio seguirá como conductor por todas las controversias que ha protagonizado en los últimos meses. Y es que su hijo Vadhir enfrenta una nueva denuncia por presunto abuso, mientras que su otro vástago, José Eduardo, enfrenta la polémica por su separación de Paola Dalay.

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Se confirmó la novena temporada de LOL México / Redes sociales

Filtran a posibles participantes de la novena temporada de ‘LOL: Last One Laughing México’

Luego de que se confirmara la novena temporada de ‘LOL: Last One Laughing’, el periodista Gabo Cuevas filtró a las celebridades que estarían en el proyecto. Según informó, una de ellas sería presuntamente Wendy Guevara, quien hace algunos meses fungió como conductora digital de ‘La casa de los famosos México’.

El comunicador también dio a conocer los siguientes nombres como posibles participantes:

Faisy

Abelito

Paola Suárez

Jay de la Cueva

Thali García

Paco de Miguel

“Se grabó en Colombia. Estaban haciendo este reality que ya veremos hasta el próximo año”. Gabo Cuevas

Cabe destacar que, hasta ahora, no se ha hecho ningún anuncio oficial, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

¿Por qué Mónica Escobedo, exparticipante de ‘La granja VIP 2026’, fue despedida de ‘LOL: Last One Laughing México’?

En su momento, Mónica Escobedo contó que la producción de ‘LOL: Last One Laughing México’ la tenía contemplada para una de sus temporadas. No obstante, la despidieron a último momento y sin motivo aparente.

“A mí me dejó muy traumada LOL. Aún firmando contrato y aún estando ahí y haber gastado en Uber, haber gastado en todo lo que gastas cuando vas a entrar a LOL…que te digan ocho horas antes. ¿Sabes qué? No, siempre no vas a entrar”, indicó.

En redes sociales, existe el rumor de que, presuntamente, la comediante no entró al proyecto por haber maltratado a una maquillista.

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