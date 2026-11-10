Horacio Beamonte: Tras un mes hospitalizado en estado grave; su familia pide apoyo económico, ¿cómo está?

Recientemente, se dio a conocer que el actor Horacio Beamonte permanece hospitalizado en estado muy grave, luego de presentar complicaciones en su lucha contra la leucemia que padece.

Aunque anteriormente se supo que el actor decidió no continuar con tratamientos y optó por recibir cuidados paliativos, su estado de salud se ha deteriorado en las últimas semanas. De acuerdo con su familia, lleva días internado en condición crítica.

Ante esta complicada situación, sus familiares y amigos han recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo y oraciones para el actor.

¿Qué está pasando con Horacio Beamonte? Te contamos.

Leer: El actor Horacio Beamonte es hospitalizado de emergencia, tras pedir ortotanasia y sufrir dolores: “Tanto dolor”

Horacio Beamonte / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece el actor Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea.

El diagnóstico se dio a conocer en abril de 2025, cuando el actor tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Durante ese internamiento también enfrentó complicaciones como neumonía y una infección bacteriana que empeoraron su condición.

Posteriormente, a inicios del 2026, el actor informó que la enfermedad había avanzado hasta el sistema nervioso central, con afectaciones en la médula espinal y el cerebro.

Ante el avance de la enfermedad y los efectos de los tratamientos, Horacio Beamonte decidió no continuar con tratamientos agresivos, como la quimioterapia sistémica y el trasplante de médula ósea, y solo tomar cuidados paliativos para aliviar el dolor y mantener su calidad de vida.

Leer: Horacio Beamonte, actor mexicano que pidió ortotanasia, asegura que tras dolores le pidió a Dios: “Ya llévame”

Horacio Beamonte / Facebook

¿Por qué Horacio Beamonte lleva varias semanas hospitalizado?

De acuerdo con información compartida por su mamá, Lucero Campos, en redes sociales, el actor permanece internado desde hace más de 15 días en condición muy grave.

A finales de septiembre, el actor también había sido hospitalizado de emergencia tras presentar un fuerte dolor de cabeza que incluso le provocó la pérdida del conocimiento. Durante cuatro días permaneció en urgencias, donde recibió medicamentos para controlar el dolor y le realizaron una tomografía para descartar complicaciones relacionadas con la leucemia en el cerebro.

Aunque fue dado de alta y regresó a casa, semanas después volvió a presentar complicaciones que lo llevaron de nuevo al hospital.

Hasta el momento, su familia ha confirmado que se encuentra en estado crítico, pero no ha revelado públicamente el diagnóstico por este reciente internamiento.

Leer: Madre de actor que pidió la ortotanasia, Horacio Beamonte, habla de la decisión de su hijo: “Lo acompañaré”

Horacio Beamonte no quiso someterse a tratamientos contra la Leucemia / Redes sociales.

¿Por qué la familia de Horacio Beamonte solicita apoyo económico para sus gastos médicos?

En las últimas horas, el periodista de espectáculos ‘Chava rock’ compartió en sus redes sociales que el estado de salud de Horacio Beamonte es delicado.

Asimismo, difundió un mensaje de la madre del actor, en el que informa que lleva casi un mes hospitalizado en el Instituto Nacional de Nutrición, donde recibe atención por la leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia que padece.

La situación también ha afectado considerablemente la economía de la familia, debido a los gastos que implica su hospitalización. Por esta razón, sus seres queridos recurrieron a las redes sociales para solicitar apoyo económico y poder cubrir los gastos médicos.

“Con mucha tristeza comparto que el estado de salud del músico, actor y amigo Horacio Beamonte es delicada. Su familia informa que lleva casi un mes hospitalizado, motivo por el cual también su economía se ha deteriorado y mucho se agradecerá la ayuda (cualquier cantidad es importante) que podamos brindarle.” Chava rock en Instagram

Al conocer la gravedad de su diagnóstico, Horacio Beamonte optó por la ortotanasia, una voluntad anticipada que implica la muerte natural del paciente por el curso de la enfermedad.

Leer: Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ fue desahuciado tras diagnóstico de cáncer, firma para recibir “muerte digna”