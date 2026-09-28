Exconductor de ‘Venga la alegría’ hospitalizado de emergencia; comparte FOTO usando oxígeno

A casi dos meses de haber enfrentado el luto por la muerte de tres amigos, William Valdés causa preocupación entre sus fans. Y es que el exconductor de ‘Venga la alegría’ confirmó que habría sido hospitalizado de emergencia. ¿Qué le pasó? Te contamos todo lo que se sabe.

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Salud de William Valdés es motivo de preocupación en redes sociales / Redes sociales

Así anunció el actor William Valdés sobre sus problemas de salud

Hace algunas horas, William Valdés usó sus redes sociales para compartir una fotografía desde el hospital. En la imagen, se le podía ver acostado en una camilla y usando oxígeno. Acompañó el material con el siguiente mensaje:

“No me gusta poner este tipo de historias, pero cuídense. Tomen tiempo para descansar”.

Por supuesto, los fans no dudaron en expresar su preocupación y preguntarse qué fue lo que le pasó. Ante esto, el actor lanzó una especie de comunicado agradeciendo todo el amor que había estado recibiendo de sus seguidores.

Si bien no especificó qué le había sucedido exactamente, dejó claro que estaba recuperándose sin complicaciones. Sus palabras sugirieron que pudo haber sido algo relacionado con el estrés laboral, pues hizo hincapié en que el “cuerpo necesita descanso”, sin importar si la actividad realizada es placentera o no.

“No se preocupen, estoy bien y tomándome el tiempo para descansar y cuidarme.Estar de gira y compartir esta obra con ustedes ha sido una experiencia increíble, y me siento muy agradecido por cada ciudad, cada función y cada persona que nos ha acompañado. Pero estos días también me recordaron que, por mucho que uno ame lo que hace, necesita escuchar a su cuerpo y darle espacio para recuperarse”. William Valdés

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William Valdés comparte foto desde el hospital / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de William Valdés HOY, 28 de septiembre?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que William Valdés enfrenta problemas de salud. Al igual que ahora, el actor ha sobrellevado estas crisis y ha logrado recuperarse satisfactoriamente.

Hace algunos años, el también exconductor de ‘Venga la alegría’ reveló estar lidiando con la depresión y la ansiedad. De igual forma, estuvo hospitalizado por varias horas en 2024. En aquel entonces, relató que había tenido un mareo y un fuerte dolor de cabeza.

Sobre ese episodio, llegó a comentar que afortunadamente no fue nada grave y todo lo atribuyó al estrés laboral. Expresó que, a raíz de esto, ha intentado tomar las cosas con calma y le recomendó a su público no preocuparse demasiado por asuntos que están fuera de su control.

“Si tú no estás bien mentalmente, tu cuerpo no va a estar bien. No voy a dejar que nadie venga a afectar mi paz mental. Tómense las cosas chilis y de quién vienen, no dejen que nada ni nadie les roben la paz, no se preocupen más de lo que hagan otras personas, no tienen el control de lo que hagan”, puntualizó.

Problemas de salud de William Valdés / Redes sociales

¿Por qué William Valdés dejó ‘Venga la alegría’?

Como se sabe, William Valdés estuvo dos años y medio en ‘Venga la alegría’. Salió del matutino de TV Azteca en octubre de 2022. Si bien hubo mucha especulación sobre el motivo, el famoso ya ha explicado en muchas ocasiones lo que pasó realmente.

De acuerdo con su versión, lo despidieron por un cambio de administración. Aunque admitió que la noticia lo sorprendió bastante, con el tiempo aprendió a aceptarla y enfocarse en otros proyectos para continuar vigente en el medio artístico.

“Es algo de lo que yo he hablado mucho tiempo, que la gente ya sabe. Nada, llegó una nueva administración y, como en todas las empresas pasa, esta administración llega con sus ideas, sus proyectos y su gente… Pasó que me dijeron de un día para otro: ‘Mañana es tu último día. No hiciste nada malo; simplemente, vamos por otro camino’. Al final yo lo entendí”, expresó en su momento.

Aseguró no sentir ninguna clase de rencor por esta situación, incluso sostuvo que está muy agradecido con la oportunidad que le dieron, ya que le permitió ser más conocido en el gremio.

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