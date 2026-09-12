Conductor de Venga la alegría desata suspiros con candentes FOTOS entrenando; ¿deja poco a la imaginación?

Luego de que Emilio Osorio encendiera las redes con atrevidas fotos, tocó el turno de uno de los conductores de Venga la alegría, quien ha acaparado suspiros entre sus seguidores desde hace algunos meses, cuando fue parte de La granja VIP. ¿Ya viste sus tremendas fotos? ¡Aquí te las dejamos!

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Conductor de Venga la alegría genera suspiros. / Redes sociales y canva

¿Quién es el conductor de Venga la alegría que desató suspiros en redes?

A través de la cuenta de X de ‘Romeda TV’ se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se puede apreciar el trabajo de gym de Kike Mayagoitia, uno de los conductores de Venga la alegría que formó parte de la primera temporada de La granja VIP.

Pese a que continuamente comparte fotos en las que deja al descubierto gran parte de su trabajo físico, las imágenes causaron impacto tanto por la descripción de la publicación como por el abdomen de Mayagoitia.

“Sentí cosas de Venga la alegría. El conductor Enrique Mayagoitia en nuevas fotos entrenando”, se lee en la publicación.

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Kike Mayagoitia sorprende con atrevidas fotos. / Foto: Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cuáles son las fotos de Kike Mayagoitia que emocionaron a sus seguidores?

La imagen que circula en redes está compuesta por tres tomas diferentes; en todas se ve a Kike Mayagitia utilizar un short azul marino acompañado por una playera de un tono más claro. Sin embargo, en las tres imágenes su abdomen queda completamente al descubierto.

Como era de esperarse, la publicación acaparó rápidamente la atención de los internautas y sumó varios me gusta, aunque no es la primera vez que el expresentador de ‘SNSerio’ genera suspiros entre sus seguidores con fotografías que dejan al descubierto su físico.

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Kike Mayagoitia enciende las redes con fotos. / Redes sociales

¿Quién es Kike Mayagoitia y en qué programas ha participado?

Enrique Ramírez Mayagoitia , conocido artísticamente como Kike Mayagoitia,

Además de su destacada participación como conductor, también ha incursionado en el fisicoculturismo y el modelaje , obteniendo títulos como Mister World México en 2012.

, obteniendo títulos como en 2012. Inicialmente, se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador , pero en 2011 decidió perseguir sus sueños en la televisión local de Monterrey, Nuevo León.

, pero en 2011 decidió perseguir sus sueños en la televisión local de Inicialmente, fue conductor del programa ‘Dímelo Cada Mañana’ y tiempo después trabajó junto a Adrián Marcelo en ‘SNSerio’.

y tiempo después trabajó junto a Adrián Marcelo en Tras su salida del formato, llegó a la Ciudad de México , donde se le abrieron las puertas en el matutino Venga la alegría, fin de semana , pero poco tiempo después se unió a la edición entre semana.

, donde se le abrieron las puertas en el matutino , pero poco tiempo después se unió a la edición entre semana. A finales de 2025, su nombre fue ampliamente sonado por su participación en La granja VIP ,.

,. Actualmente, está casado con Cynthia de la Vega, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2019, y continuamente se dejan ver juntos disfrutando de su familia en redes sociales.

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