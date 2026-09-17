Tras muerte de Eliana Moreno, ¿su familia pide donación? Hermano de la periodista lo aclara en triste mensaje

El gremio periodístico sigue conmocionado por la muerte de Eliana Moreno, colaboradora de NBC y Telemundo. La comunicadora y el piloto George Marciniw perdieron la vida en un accidente aéreo. En medio del luto, internautas detectaron que se comenzaron a pedir donativos en nombre de Moreno.

Ante esto, el hermano de la periodista rompe el silencio y aclara la situación. También aprovechó para despedir a la comunicadora con un desgarrador mensaje. Te contamos qué está pasando.

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Eliana Moreno y su piloto murieron el 15 de septiembre / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en helicóptero que les quitó la vida a Eliana Moreno y George Marciniw?

De acuerdo con reportes oficiales, todo ocurrió durante la tarde del pasado 15 de septiembre. Eliana Moreno y George Marciniw realizaban la cobertura de un accidente vial a bordo de un helicóptero en la zona de Chatsworth, en Los Ángeles.

Todo parecía ir con normalidad hasta que, en algún punto, perdieron contacto con ellos. Al poco tiempo, se descubrió que la aeronave se desplomó. Los tripulantes y una persona que se encontraba en tierra perdieron la vida al instante.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital más cercano. Las autoridades continúan investigando para esclarecer la causa del incidente. Si bien se teoriza que pudo haber sido una falla mecánica, nada está confirmado hasta ahora.

Como era de esperarse, amigos y colegas de Eliana no han dudado en expresar sus condolencias y solidarizarse con la familia. Durante una reciente transmisión de ‘Hoy Día’, los presentadores hablaron del hecho y despidieron a la periodista con emotivas palabras.

“Ayer fallecieron dos de nuestros colegas en Los Ángeles. Ellos transmitían en vivo para Telemundo 52 y NBC4 cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó al suelo. Así que, desde aquí, les enviamos a su familia, a sus amigos, a toda la gente que tanto los quiere y los va a extrañar, nuestro más sentido pésame”, declararon.

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Eliana Moreno murió al instante tras el desplome del helicóptero / Redes sociales

Hermano de Eliana Moreno se pronuncia ante el pedido de donativos tras la muerte de la periodista

A través de redes sociales, John Moreno, hermano de Eliana Moreno, despidió a la periodista con un emotivo mensaje. También recalcó que su familia está pasando por una etapa muy difícil y agradeció todo el apoyo recibido.

‘RIP, sis. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Mi familia y yo acabamos de pasar por el peor día de nuestras vidas. Apreciamos todo el apoyo y amor”, manifestó.

Sobre la petición de donativos, fue claro y conciso. Aseguró que es falsa y reiteró que cualquier solicitud monetaria no está avalada por él, el resto de su familia o el prometido de su hermana.

“En este momento, nuestra familia y su prometido no están recolectando donaciones monetarias. Cualquier página de donaciones en línea no está avalada por nuestra familia”. Hermano de Eliana Moreno

No quiso dar detalles sobre cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los internautas y fans de la comunicadora le han ofrecido su apoyo en estos momentos tan complicados.

RIP sis 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️ I will love you to the end of time



My family and I just went through the worst day of our lives. We appreciate all the support and love.



That being said, at this time, our family and her fiancé are not collecting monetary donations. Any online donation… pic.twitter.com/YQfGwiflOa — Johan Moreno (@dudejohan) September 17, 2026

¿Quién era la periodista Eliana Moreno?

Eliana Moreno era una periodista originaria de Oregón, California. Tenía 38 años al momento de su muerte. De acuerdo con su perfil en Linkedin, se graduó de la Universidad Chapman con una doble titulación en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas.

Desde pequeña, expresó su deseo de dedicarse al periodismo. Tras graduarse, colaboró en diversos medios locales, tanto en inglés como en español. En 2010, se unió al equipo de Angel City Air.

En los últimos años, trabajó para NBCLA y Telemundo 52 en Los Ángeles. También solía dar conferencias en secundarias y universidades locales sobre su profesión. En redes sociales, compartía videos de su trabajo y vida diaria. En 2025, anunció que estaba comprometida con Robert Barrientos

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