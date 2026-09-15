A un año de su muerte, Coda revela la última llamada con Xava Drago y la promesa que le hicieron

Tras la pérdida de Xava Drago, vocalista del grupo Coda, ocurrida el año pasado, surgió la duda de si la banda seguiría adelante, y la resolución a la que llegaron es que sí. Justamente acaban de lanzar un álbum en vivo con una de las últimas actuaciones del cantante junto a la agrupación, y que lleva por nombre La noche que se volvió eterna. Con motivo de esta producción discográfica, sus integrantes comparten por primera vez cómo fue la despedida del intérprete.

Recordemos que el cantante falleció el 21 de agosto de 2025, a los 54 años, debido a un cáncer de estómago.

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El vocalista de Coda, Xava Drago, dejó huella con temas como “Veinte para las doce” y “Tócame”. / X

¿Cómo fue la última conversación de Xava Drago con Coda?

Sus compañeros de Coda recordaron la última vez que hablaron con Xava Drago:

“Fue terrible. Una semana antes hicimos una llamada en conferencia, toda la banda con él, ahí nos explicó que ya no podía más y que llegaba el momento de decir adiós, que lo habían desahuciado. Todos nos rompimos cañón”. Coda

Xava les hizo un encargo importante. “Nos dijo: ‘Sigan con su carrera (con Coda) y que les vaya mejor que hasta ahorita’, y le contestamos: ‘Hermano, vete tranquilo y descansa’. Fue lo último que nos dijimos. Era una lloradera. Su hermana Paloma, quien lo cuidó mucho en esa última etapa, nos hizo el favor de ponerlo en conferencia, porque estaba muy débil”.

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¿Cómo enfrentó Xava Drago su enfermedad y qué pasó con el último álbum de Coda?

Pese a su enfermedad, relatan, tenía buena actitud: “Fue muy difícil, porque, aunque sabíamos que las cosas no iban tan bien, él siempre estuvo en la línea de pelea. Pensábamos en un nuevo material, pero las circunstancias cambiaron”.

Sobre este álbum, Tonio Ruiz nos dijo:

“Es dulce rescatar esa grabación, pero a la vez pensar que ya no está es un guamazo fuerte. Este documento se queda para la eternidad. Ya pasó 1 año y todavía no lo proceso”. Tonio Ruiz

Por su parte, David Melchor nos compartió: “Se planeaba hacer algo más grande con este material, pero a los 4 días falleció la mamá de Xava, y después, en 2024, comenzaron las señales de su enfermedad. En 2025 hicimos 2 fechas que, por contrato, ya teníamos cerradas. Fue lo último”.

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Grupo Coda / Redes sociales

¿Coda buscará reemplazo para Xava Drago tras su muerte? Esto decidieron sus integrantes

En cuanto a cómo decidieron seguir adelante, señalaron: “Tenemos que completar la misión que empezamos, Xava sigue peleando dentro de nosotros. Es irremplazable. No buscaremos a alguien que cante parecido. No meteremos un holograma. Su lugar va a estar ahí listo para cuando nos podamos juntar otra vez los 5 en otra dimensión”.

Chucho Esquivel nos compartió: “Por eso nos tardamos tanto (1 año). No sabíamos si dar el paso o no”. Con la muerte de Xava Drago se suscitó una disputa entre Ela Corez, su última pareja y madre de su hija, y la familia del cantante. Sobre esto, nos dijeron:

“La comunicación que siempre hemos tenido es con la familia. A ella la vimos un par de veces, la ocasión de este disco en vivo, y ya no la volvimos a ver hasta el velorio. No la conocimos, pues vivían en Los Cabos”. Ela Corez

¿La familia de Xava Drago no cumplió su última voluntad? Esto dicen sobre su despedida

Ela Corez se quejó de que la familia no cumplió la voluntad del vocalista de ser despedido por sus fans. Ellos consideran que “es decisión de su familia 100%". Y agregaron: “Nosotros ni siquiera sabemos bien el estatus legal de cómo estaba Xava con esta chica. Él fue muy hermético siempre en esas cosas”.

Finalmente, Chucho Esquivel lamentó los dimes y diretes: “Son cosas que no deberían manejarse de esa forma. Creo que Xava debió ser muy consciente de que en algún momento ya no iba a estar y dejar todo en orden... Que todo sea positivo por su memoria”.

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