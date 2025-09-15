Viuda de Xava Drago denuncia amenazas tras ventilar disputa por la herencia del cantante: “Pedimos apoyo”

Ela Corez, viuda de Xava Drago, está pasando por momentos muy duros. No solo está enfrentando el duelo por la muerte del vocalista de Coda, suscitada el pasado 21 de agosto, ahora también lidia con las amenazas que ha recibido desde que ventiló la disputa por la herencia del cantante y diversos problemas familiares, ¿qué pasó?

Ela Corez y Xava Drago / Redes sociales

¿Qué pasa con la herencia de Xava Drago, vocalista de Coda?

Hace una semana, Ela Corez contó para TVNotas que Xava Drago dejó todo arreglado para que ni a ella ni a sus hijas les faltara nada en el futuro. No obstante, la familia de él ha tomado ciertas decisiones sin decirle.

“Él dejó todo arreglado, pero son muchas cosas de Xava que no se están respetando por parte de su familia”, manifestó.

De acuerdo con la fotógrafa, aún no se ha abierto el testamento. No obstante, el propio artista le comentó en su momento que su patrimonio sería repartido en partes iguales entre sus dos hijas. Aunque no quiso dar muchos detalles al respecto, mencionó que han surgido algunos inconvenientes relacionados con este tema.

“Cuento esto porque no ha de tardar en explotar la bomba. Yo soy quien solicita la apertura del testamento. Hubo algunos hechos que no estuvieron bien y requiero de ese documento para hacer válido lo que dice ahí. Por el momento no puedo hablar más al respecto” Ela Corez, viuda de Xava Drago

Por si esto fuera poco, también confesó que ha tenido muchas diferencias con la mayoría de los familiares de Xava. Estos conflictos serían tan grandes que no le permitieron cumplir la última voluntad del cantante.

“Se despidió de todos y lo último que me dijo fue que no me fuera, que lo cuidara hasta el funeral. Así lo hice y pidió que, por favor, me apoyaran en la familia y que tratáramos de llevarnos bien. Pero son cosas que a veces no se pueden. No me llevo con sus 2 hermanas ni con su papá”, indicó.

Herencia de Xava Drago, vocalista de Coda / Redes sociales

¿Quién amenazó a Ela Corez, viuda de Xava Drago?

A través de Instagram, Ela Corez, madre de la segunda hija de Xava Drago, subió la captura de un mensaje que recibió por parte de un usuario identificado como Jorge Santiago.

Este sujeto no solo la insultó y hasta puso en tela de juicio la paternidad de su hija, también le exigió que dejara de “hacerse la sufrida” o, en caso contrario, ventilaría un supuesto material comprometedor suyo.

“Solo te diré algo: Tengo fotos y unos videos que alguien hizo contigo. Así que mejor déjate de tus ma… Te voy a quemar porque no te vas a salir con la tuya. Ahora resulta que peleas la herencia. Hazte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él. No se te ocurra ir a un evento para nuestro Xava porque, donde te veamos, juro que no la vas a contar”, decía parte del mensaje.

Justo a la imagen, Ela aseguró que “están pasando cosas que no puede decir”, pero que, con el tiempo, revelará. Asimismo, sostuvo que ya se está asesorando legalmente para dar con el responsable de dicho mensaje intimidatorio, a quien responsabiliza si algo le llegara a pasar a ella o a su familia.

Ela Corez, viuda de Xava Drago “Todos se preguntarán por qué en tan poco tiempo con problemas así. Esto es tan solo mi defensa de cosas que han sucedido y que sabrán en su debido momento. He recibido este mensaje con amenazas, lo dejo aquí como antecedente de cualquier cosa, obviamente todo esto irá dentro de lo legal”

¿Quién es Ela Corez y cómo fue su historia de amor con Xava Drago?

Ela Corez es una actriz, modelo, fotógrafa y conductora de 31 años, que ganó notoriedad por su romance con Xava Drago. El noviazgo entre las celebridades se hizo público en 2021.

Aunque no solían hablar públicamente de su relación, usaban las redes sociales para compartir videos e imágenes en los que se les veía muy felices y enamorados. En 2024, se dio a conocer que Xava le pidió matrimonio.

En mayo de 2025, le dieron la bienvenida a su primera hija como pareja. Desafortunadamente, el cantante anunció poco después que el cáncer de estómago que le diagnosticaron en 2024 regresó. Si bien estaba en tratamiento y hasta pidió donativos, en julio dio a conocer que los médicos lo habían desahuciado.

Finalmente, Xava Drago murió el 21 de agosto de 2025. El funeral estuvo a cargo de la familia y se realizó de forma privada.

