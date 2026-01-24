Viuda de Xava Drago revela presuntas amenazas tras muerte del vocalista de Coda: “Eso no es honrar”

Ela Corez, actriz y viuda de Xava Drago, vocalista de la banda Coda, denunció públicamente que es víctima de presuntas amenazas, acoso y del uso indebido de las redes sociales del cantante. A través de sus declaraciones, señaló que estas situaciones se han presentado tras la muerte del músico, lo que la llevó a alzar la voz para exponer lo que, asegura, ha ocurrido con las cuentas digitales y el manejo de la imagen del exintegrante de la agrupación.

Viuda de Xava Drago señala presuntas amenazas y uso indebido de las redes del cantante. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava Drago, vocalista de la banda Coda, falleció el 21 de agosto de 2025 tras enfrentar un cáncer de estómago, enfermedad que lo llevó a detener sus actividades artísticas mientras se sometía a distintos tratamientos médicos. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, que compartió un mensaje para informar públicamente sobre la pérdida del músico y agradecer las muestras de apoyo recibidas a lo largo de su proceso de salud.

A través de un comunicado firmado por Paloma Aguilar Hurtado, en representación de los familiares más cercanos del intérprete, se dio a conocer la muerte del músico: “A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme… Eternamente Xava Drago. Muchas gracias”.

El cantante luchó varios años contra el cáncer de estómago, padecimiento que, pese a la atención médica recibida, no pudo ser superado, pues terminó siendo desahuciado.

Viuda de Xava Drago, vocalista de Coda, habla de amenazas y violencia tras su fallecimiento. / Foto: Redes sociales

¿Las redes sociales de Xava Drago permanecen activas tras su fallecimiento?

Las redes sociales de Xava Drago volvieron a generar atención luego de que en su página oficial de Facebook se publicó una imagen con la frase: “Xava Drago la voz de Coda: 5 meses, pero más presente que nunca”. La publicación apareció mientras sus perfiles digitales continúan activos, situación que ha provocado reacciones entre seguidores y personas cercanas al cantante.

El mensaje difundido desde la cuenta fue interpretado como un recordatorio del legado del músico. Sin embargo, también reavivó cuestionamientos sobre el manejo actual de sus redes sociales. La actividad en la página se mantiene constante desde su fallecimiento, pese a que, de acuerdo con versiones de su entorno, el cantante expresó su deseo de que sus perfiles no fueran modificados tras su muerte.

Ela Corez expuso que ha recibido presuntas amenazas y ataques tras la muerte del vocalista de Coda. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo la viuda de Xava Drago del uso de las redes sociales del cantante?

Tras la publicación difundida en la página de Facebook de Xava Drago, su viuda, Ela Corez, respondió y expresó su inconformidad por el uso continuo de las redes sociales del cantante. En su mensaje, señaló que han pasado cinco meses desde su fallecimiento y que, pese a los deseos que él expresó en vida, sus cuentas siguen siendo utilizadas. “Cinco meses en los que siguen usando sus redes sociales, a pesar de que él pidió que no fuera así”, escribió.

Corez también aseguró que durante este periodo se han presentado diversas situaciones que, según expuso, afectan a su familia, además de señalar presuntas amenazas, bloqueos de tarjetas y el uso de aplicaciones bancarias del cantante. También mencionó el manejo del dinero recaudado en un concierto a beneficio, en el que participaron distintas personas y organizaciones.

“Cinco meses en los que han deshonrado su memoria y hemos sido víctimas de todos sus ataques, amenazas, violencia, donde se quedaron con su teléfono, que pidió me dieran, donde bloquearon tarjetas, donde usan sus aplicaciones de banco, donde hacen como que honran, pero se la han pasado viendo cómo molestarnos, dónde se quedaron el dinero que él hizo en el concierto a beneficio de las niñas”, mencionó la actriz.

La viuda explicó que decidió hacer públicas capturas de pantalla en su propia página de Facebook luego de comentar en la publicación reciente de la cuenta de Xava Drago y ser bloqueada. “Hice este comentario en la publicación reciente que hicieron en la página de Xava y como saben que es verdad, por supuesto me bloquearon”, escribió.

Añadió que la página no fue creada por quienes actualmente la administran y reiteró que el cantante había pedido que no se modificaran sus redes sociales, señalando que esta situación representa, en sus palabras, una prueba más de que no se han respetado sus deseos

“Ignoran los deseos de Xava, pero están aquí haciendo y diciendo que lo extrañan y que lo aman. Eso no es amar, eso no es honrar. Ojalá algún día sean capaces de cumplir lo que tanto prometieron”, agregó y puntualizó con que subió las capturas de pantalla a su cuenta personal porque tras el comentario la bloquearon, lo que, dijo, es “una prueba más, prefieren hacer movimientos en las redes que no son de ellos que hacer las cosas bien”.

