Arantza Ruiz rompe el silencio: ¡nunca escuchó a Ese Pérez decirle “pros…” y le llueven críticas en redes!

A horas de la gran final de La casa de los famosos México 2026, una nueva polémica envolvió a Ese Pérez. Todo comenzó cuando se viralizó la versión de que el influencer habría hecho un comentario ofensivo sobre el atuendo de Arantza Ruiz, provocando incluso que la actriz terminara afectada emocionalmente.

Sin embargo, cuando la historia parecía haber escalado demasiado, la propia Arantza Ruiz decidió aclarar lo sucedido. ¿Nunca sucedió o fue campaña vs Ese Pérez antes de la final?

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Cynthia Klitbo dice que Ese Pérez insultó a Arantza Ruiz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Arantza Ruiz y Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

La controversia surgió después de que en redes sociales comenzaran a circular publicaciones asegurando que Ese Pérez había comparado el look de Arantza Ruiz con el de una “mujer de la vida galante” durante la recta final de La casa de los famosos México 2026.

El tema tomó fuerza cuando Cynthia Klitbo habló públicamente sobre el asunto y aseguró que la actriz había quedado muy afectada tras conocer el supuesto comentario.

De acuerdo con Klitbo, Arantza incluso habría llorado por lo ocurrido. Durante una transmisión expresó: “Arantza se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta, que no tiene nada de malo ser prostituta. Nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes a la gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así. Tómenlo en cuenta”.

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¿Qué respondió el equipo de Ese Pérez a las acusaciones?

La polémica creció aún más cuando el equipo de Ese Pérez salió en su defensa a través de redes sociales como en su momento lo hizo Eduin Caz y rechazó por completo los señalamientos. En su posicionamiento, acusaron a Cynthia Klitbo de encabezar una presunta campaña para afectar la imagen del influencer justo antes de la final del reality.

El mensaje fue especialmente duro: “Y ya empezaron como vieron que Pérez está muy fuerte, empiezan a desprestigiarlo inventando cosas… la envidia es muuuuy fuerte. La señora Cinthya toda la temporada fue una persona clasista y doble cara. Hablaba de todo mundo a sus espaldas sacando su lado más clasista haciendo sentir que los demás eran inferiores a ella y de frente hasta ‘eres mi favorito’ les decía...”.

Además, aseguraron que los intentos por desacreditar a Ese Pérez eran una estrategia desesperada y continuaron invitando al público a votar por él para convertirlo en el ganador de La casa de los famosos México 2026.

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Equipo de Ese Pérez se pronuncia ante declaraciones de Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Qué dijo Arantza Ruiz sobre el supuesto comentario de Ese Pérez?

La polémica tomó un nuevo giro cuando Arantza Ruiz habló con la prensa al terminar la gala. En medio de los cuestionamientos, la actriz aclaró que nunca afirmó haber escuchado directamente el supuesto comentario atribuido a Ese Pérez y pidió no convertir su sentir en una acusación que no hizo.

“Yo leí los tweets donde la gente decía que él había hecho eso”. Y añadió: “Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”. Además, contó que la gente le escribió: “A mí la gente me escribió para decirme que eso había pasado”. Según su relato, fue esa conversación digital la que terminó afectándola.

Arantza insistió en que no buscaba atacar a Ese Pérez: “Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie y ni, ni se trata de difamar”. También dijo que no lo responsabiliza de cómo ella procesó lo que leía: “Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él”. Cuando le preguntaron si lo confrontaría, respondió: “No, porque no se trata de él, porque él puede opinar lo que él quiera”. Incluso planteó que, de haber existido el comentario, su postura no cambiaba:

“Incluso si lo dice, él puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”. Arantza Ruiz

Sobre su vestuario, defendió su derecho a usarlo: “Hay un grupo que, ITZY, es de los que me basé en hacer ese vestuario y a mí me encanta”. Aceptó que la gente puede opinar, pero también que a ella le duele: “Si se vio de otra manera, pues ni modo, la gente puede opinar” y “Yo también tengo derecho que me duelan las opiniones”.

¿Hay pruebas de que Ese Pérez insultó a Arantza Ruiz?

Mientras en redes sociales se difunde un video en el que presuntamente Ese Pérez se burla de Mariana tras su triunfo en la casa de los famosos México 2026, sigue sin existir una prueba que confirme el supuesto comentario que habría hecho sobre Arantza Ruiz. Hasta ahora, no se ha difundido ninguna grabación que permita comprobar de manera independiente esa versión, por lo que el señalamiento permanece basado en publicaciones y testimonios compartidos en redes sociales.

Arantza Ruiz tomó distancia del pleito. Insistió en que nunca quiso enfrentarse con Ese Pérez y lamentó que la conversación terminara en una disputa pública entre terceros: “Nunca, nunca se ha tratado en ningún momento de agredir a otra persona ni difamar a otra persona”. Y sobre el tema de Cynthia Klitbo fue tajante: “Por eso yo nunca, yo nunca me fui contra Ese”.

Hasta el momento, Ese Pérez, quien finalizó en cuarto lugar de la casa de los famosos México 2026, no se ha pronunciado sobre la polémica. El influencer aún no ha recuperado su celular debido a que continúa cumpliendo compromisos y giras de medios tras la final del reality, por lo que se desconoce si responderá a los señalamientos que han surgido en redes sociales.