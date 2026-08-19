¿Se disculpa con Flor Vigna? Arantza Ruiz habla de su participación en ‘LCDLFMX’: “Cometí errores”| VIDEO

Hace unos días, Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Su participación causó opiniones divididas, principalmente por el conflicto que tuvo con Flor Vigna, con quien se auguraba que podría hacer una linda amistad.

Tras su salida, la actriz abre su corazón y, entre otras cosas, habla de todas las críticas negativas que recibió por su corta, pero memorable estancia dentro del reality. Esto fue lo que dijo.

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Arantza Ruiz salió hace unos días de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué la participación de Arantza Ruiz en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue tan controversial?

Desde que se anunció su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’, muchos criticaron a Arantza Ruiz por, presuntamente, ser una “falsa otaku y gamer”. Los detractores decían que solo buscaba “colgarse” de esa cultura.

También fue víctima de malos comentarios por decir que era fanática del K-pop, principalmente de BTS. A partir de esto, algunos la comenzaron a tachar de ser una persona “hipócrita”. Aunado a todo esto, nominó a Aldo Rendón durante el estreno del show, provocando mucho enojo en redes sociales.

Justo cuando las cosas parecían haberse calmado, se presentó una nueva polémica. En las primeras semanas, se hizo muy amiga de Flor Vigna. Sin embargo, se distanciaron durante la última semana.

La argentina dijo sentirse triste de que Arantza no la apoyara lo suficiente. Esta última se defendió y dijo que, si bien la estimaba, no estaba de acuerdo con muchas de sus acciones. Se teoriza que este hecho fue lo que causó que la gente no votara por ella en las últimas nominaciones.

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Arantza Ruiz y Flor Vigna se pelearon en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Arantza Ruiz defiende su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’

En entrevista para EXA FM, Arantza Ruiz dijo haber tenido una buena experiencia dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ y expresó su teoría sobre su salida. Reconoció que, en los últimos días, se había convertido en una persona muy “impaciente” y que había cometido muchos errores.

Aunque no mencionó nombres, reiteró que hubo cosas que no estuvieron bien. Sin embargo, indicó que no podía “pedir disculpas por siempre”.

“Al final del día yo sé qué errores cometí, sé que cosas no se dice y ya lo acepté, pero tampoco puedo pasarme disculpando el resto de mi vida por una situación que a cualquiera le puede pasar y, que de todas maneras, no es el fin del mundo”. Arantza Ruiz

De igual forma, dejó claro que no le interesa retomar una amistad con Flor. Al preguntarle sobre a qué habitante apoyaba ahora, resaltó que a Memo Schutz, ya que considera que ha sido el único en no caer en las “provocaciones” de la producción.

“Siento que es el único que, a pesar de todo lo que están intentando meter cizaña entre nosotros y para que se peleen, está súper relajado, sigue su propia línea y pues esa nobleza no se puede fingir”, dijo.

¿Quién es Arantza Ruiz, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Arantza Ruiz Méndez, mejor conocida solo como Arantza Ruiz, es una actriz mexicana. Es hija del actor Alejandro Ruiz. Tiene 29 años y comenzó su carrera en 2004, al participar en la novela ‘Amarte es mi pecado’.

Se le ha visto en diversos proyectos como:

La rosa de Guadalupe

La querida del Centauro

Eternamente amándonos

Como dice el dicho

La bandida

Vencer el pasado

Estuvo casada con Sebastián Fouilloux. El matrimonio se concretó en 2022 y acabó en 2024. Contó que se separaron porque no tenían muchas cosas en común.

“Las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. Pero pues era como de, o sea, la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar”, manifestó.

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