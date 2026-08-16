La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo estalla por sentirse discriminada. ¿Se va del reality?

Cynthia Klitbo se ha convertido en una de las habitantes más polémicas de ‘La casa de los famosos México 2026', pues durante las primeras semanas del reality ha protagonizado distintos enfrentamientos y discusiones con sus compañeros.

Ahora, la actriz vuelve a estar en el centro de la polémica luego de protagonizar un nuevo desencuentro, esta vez con la argentina Flor Vigna durante la prueba semanal. La situación incluso llevó a Cynthia a acusar a sus compañeros de discriminarla por su edad. ¿Qué pasó? Te contamos.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿En qué consistió la tercera prueba semanal en La casa de los famosos México 2026?

Esta semana, los habitantes enfrentaron la prueba “Operación Digital”, un desafío en el que debían conseguir la mayor cantidad de dinero posible y evitar que las pelotas terminaran en la banca tradicional. En el jardín se instaló una estructura inclinada con varios postes y seis espacios ubicados en la parte final.

La dinámica requería dividir a los habitantes en dos equipos de tres personas. Cada lado contaba con tres vigas inestables sobre las que los participantes debían mantenerse mientras realizaban el reto.El habitante ubicado junto a la mesa donde estaban las pelotas debía tomar una y colocarla en la marca de inicio de su viga.

Después, tenía que avanzar con ella manteniendo el equilibrio hasta entregársela al siguiente compañero, quien debía repetir el procedimiento y pasarla al tercer integrante.Una vez que el último participante recibía la pelota, debía dejarla caer sobre la estructura para que esta descendiera hasta uno de los espacios correspondientes a la banca digital o la banca tradicional. La dificultad estaba en completar todo el recorrido sin que la pelota cayera al suelo antes de llegar al final.

Cada pelota representaba 100 pesos, y los habitantes disponían únicamente de cinco minutos para conseguir la mayor cantidad de dinero posible en la banca digital.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Qué pasó con Cynthia Klitbo en la prueba semanal de La casa de los famosos 2026?

En una de las rondas de la prueba, ‘la Jefa’ indicó que debían participar tres hombres y tres mujeres. Al escuchar la instrucción, Cynthia Klitbo se ofreció inmediatamente para formar parte del equipo, argumentando que hasta ese momento no había dejado caer ninguna de las pelotas.

Sin embargo, pese a su disposición para continuar, los habitantes decidieron que fuera Flor Vigna quien ocupara ese lugar en la dinámica. La decisión no fue bien recibida por Cynthia, quien visiblemente molesta terminó cediendo su puesto a la argentina.

Al percatarse de la reacción de la actriz, Flor le pidió que fuera ella quien participara, pero Cynthia ya había decidido no regresar a la prueba. Ante su evidente enojo, algunos de sus compañeros intentaron tranquilizarla y le pidieron que no tomara la decisión como algo personal, pues aseguraron que la elección buscaba beneficiar al grupo y conseguir un mayor presupuesto para la comida.

“Se trata de que comamos, no que estén a gusto”, dijo Aldo Rendón.

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Tercera prueba semanal en La casa de los famosos México 2026 / Captura de pantalla

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Flor Vigna después de la prueba semanal?

Tiempo después de que terminó la prueba, Cynthia Klitbo conversó con Aldo Rendón y Ese Pérez, momento en el que salió a relucir el desencuentro que tuvo con Flor Vigna.

La actriz aseguró que se sintió discriminada por su edad, pues aunque tiene 59 años, considera que cuenta con las mismas capacidades que sus compañeros para participar en las dinámicas. Por ello, señaló que ser apartada debido a su edad le parece injusto y, además, lo consideró una falta de respeto hacia todas las personas que se encuentran en ese rango de edad.

“La neta es que a mí la intensidad no me gusta. Yo soy muy intensa y si se meten conmigo, pues reacciono. Oye, tengo 59, no discrimines mi edad porque puedo más cosas que tú y eso es una discriminatoria para mí y para toda la gente que representa mi edad”, dijo Klitbo.” Cynthia Klitbo

Respecto a Flor Vigna, Cynthia dejó claro que este no sería el primer roce entre ambas. La actriz recordó que anteriormente ya habían tenido algunas diferencias, entre ellas una ocasión en la que se encontraba cantando y la argentina se acercó para pedirle que se detuviera.

“Nos juntamos los rucos y empezamos a cantar, se acerco a regañarnos y le dije ‘conmigo no te metas, no me molestes’.” Cynthia Klitbo

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