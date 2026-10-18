Tunden en redes a ‘la Venenito’ por hacerse Drag Queen, ¿se veía fatal?: “Debería hacer terapia” l VIDEO

La influencer mexicana Melany González, mejor conocida como ‘la Venenito’, nuevamente está en el centro de la polémica, y esta vez no fue por golpear a su madre en su fiesta de cumpleaños, sino por el maquillaje que publicó en redes sociales, ¿cómo se veía y qué le dijeron? Te compartimos todos los detalles.

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La venenito / Redes sociales

¿Por qué se están burlando del maquillaje de ‘la Venenito’?

A través de redes sociales se está viralizando el video del proceso completo que tuvo que pasar ‘la Venenito’ para convertirse en un drag queen. En el clip, se observa la manera en la que preparan su piel y el paso a paso para darle el aspecto de una drag auténtica.

Aunque el resultado, a decir de algunos, es bastante espectacular, otros usuarios en redes sociales no dudaron en lanzar duras críticas en contra de la influencer, asegurando se parecía al personaje de la película de Gremlins, Greta Gremlin y a Glenda, personaje de El hijo de Chucky.



“Me recordó a Darío T. Pie”

“Dejen de hacer famosa a gente pend***, por Dios.

“Parece E.T.”

“Pues parece alebrije”

“Debería hacer terapia”

La Venenito haciendo Drag por primera vez https://t.co/0YcD8iUeBr — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 16, 2026

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¿Cómo reaccionó ‘la Venenito’ a los comentarios por su maquillaje de Drag Queen?

A pesar de los malos comentarios que ha recibido la influencer mexicana, hasta el momento no ha respondido a sus detractores, sin embargo se espera que no pase mucho tiempo antes de que lance uno que otro comentario mordaz.

Si bien la mayoría de los comentarios en contra de Melany González son negativos, también hay otros internautas que la han felicitado por explorar una nueva faceta en su vida: “Pues se ve bien. Si al final hasta las famosas ya se visten así”, “sirvió”, se lee en redes. Y a ti, ¿qué te pareció su maquillaje?

La venenito y su maquillaje de Drag Queen / Captura de pantalla

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¿Quién es ‘la Venenito’?

Melany González, mejor conocida como ‘la Venenito’ es una influencer y creadora de contenido mexicana nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Aunque Melany nació como hombre, a inicios de este año y tras cumplir la mayoría de edad en México, anunció oficialmente que iniciaría su proceso para transicionar y convertirse en una mujer trans.

Un dato curioso de la influencer es que en el pasado ha sido comparada con Ángela Aguilar, debido a que las dos lucían el cabello corto, ¿cómo contestó ‘la Venenito? Haciendo una parodia que dio de qué hablar en redes sociales.