Karime Pindter organizó lujosa fiesta para el amor de su vida: “Te amo con todo mi corazón”

La fiesta de cumpleaños tuvo lugar en el departamento de Karime, donde cada detalle fue pensado para convertir a su gato, Norris, en la estrella de la celebración. La decoración incluyó elementos personalizados como arreglos florales y pasteles con la imagen del gato, esto con la intención de que todo girara en torno al homenajeado.

Karime compartió imágenes del festejo en su cuenta de Instagram, mostró que no celebró sola. La acompañó amigos cercanos, familiares y otros influencers, como el doctor Javier Derma. Uno de los momentos más destacados fue la llegada de la gatita de un amigo, quien se unió a Norris en este día tan especial.

En las imágenes se puede apreciar a Karime y a su familia muy sonrientes, mientras abrazan a Norris, quien posó para las cámaras con un gorrito de cumpleaños y un pastel.

Karime dedicó unas emotivas palabras a Norris en sus redes sociales:

“Feliz cumpleaños a mi chocolatito hermoso que me ha hecho la más feliz desde hace 3 años. Te amo con todo mi corazón, @norris.pindter, y espero hacerte el gatito más feliz del mundo.”

Norris, una estrella de las redes

Además de ser el consentido de Karime, Norris tiene su propio perfil en Instagram, @norris.pindter, con más de 130 mil seguidores. A través de esta cuenta, Karime comparte momentos especiales de su vida con su amado gato, quien ya es toda una celebridad felina.

El valor de Norris es otro de los aspectos que ha llamado la atención. Karime confesó que invirtió 75 mil pesos para adquirirlo, debido a que su raza es poco accesible en México. Aunque ella cubrió la mayor parte del costo, uno de sus exnovios contribuyó con una parte.

En un video reciente del 2024, Karime compartió lo mucho que cambió su vida desde la llegada de Norris, a quien considera como un hijo y un motivo importante para llegar a su casa.

“Tengo un motivo para regresar a casa, es como un hijo. Amanecer diario a lado de Norris es lo mejor del planeta, es mi compañero, me ha dado demasiado amor, demasiada paz, una obsesión. Yo ya cumplí mi maternidad, me vale si me dicen que soy la loca de los gatos, este pequeñín lo traje al mundo para ser el gato más feliz del mundo”, expresó Karime en un video de Tikok.

