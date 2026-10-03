¿Gala Montes tuvo un brote psicótico? Admite que se rapó estando hasta ‘el rifle’ y en crisis: “Ni me acuerdo”

Algo que dio mucho de qué hablar en las últimas semanas fue el cambio de look radical de Gala Montes. La joven se rapó los lados de la cabeza, lo que reforzó los rumores de que, aparentemente, estaba pasando por un brote psicótico.

Ahora, ella misma revela más detalles de por qué decidió transformar su imagen. ¿Se arrepiente? Esto fue lo que dijo.

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Gala Montes se rapa / Redes sociales

¿Por qué se dice que Gala Montes tuvo un brote psicótico?

Desde hace varias semanas, Gala Montes ha mostrado comportamientos que muchos consideran “erráticos”. Además de raparse, ha estado peleando con muchos artistas del medio, a veces sin un motivo exacto.

De igual forma, ha realizado confesiones que han sorprendido a muchos, como el hecho de que, supuestamente, estuvo a punto de acabar con su vida, pero que ni su hermana ni su madre le hicieron caso.

Aunado a todo esto, se ha especulado que presuntamente es adicta a las sustancias ilícitas. Su madre, Crista Montes, llegó a decir en su momento que deseaba anexar a su hija, pero que no podía hasta que ella misma buscara ayuda.

Gala solo ha reconocido consumir cannabis. Contó que empezó a ingerirla después de perder el contacto con su sobrina. También ha dicho que se encuentra bien, a pesar de la soledad y tristeza que siente, las cuales dice que ya son algo normal en su vida.

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Se ha dicho que Gala Montes estuvo en un brote psicótico / Redes sociales

Gala Montes explica por qué se rapó la cabeza

En una entrevista para ‘En casa con Telemundo’, Gala Montes fue cuestionada sobre su repentino cambio de look. Para sorpresa de todos, confesó que ni siquiera se acordaba de haberse rapado la cabeza. Reconoció que lo hizo en un momento de crisis e intoxicación.

“Me decidí a rapar porque ¿sabes qué? He crecido y cada vez entiendo más a Britney Spears. Si te soy sincera, ni me acuerdo de cómo fue. Estaba hasta el rifle y no me acuerdo. Seguramente no la estaba pasando bien porque, si estaba hasta el rifle, pues no la estaba pasando muy bien”. Gala Montes

Indicó que, en algún momento de su vida, sí pensaba raparse por su mamá, quien luchó contra el cáncer de mama, pero no lo hizo por cuestiones de trabajo. Resaltó que ahora decidió hacerlo porque tiene tiempo libre.

“Ahora que ya no estoy trabajando para mi mamá, que trabajo solo para mí, dije: ‘Puedo hacer lo que yo quiera, me puedo rapar, puedo dejar de trabajar, dedicarme a la música’”, expresó.

Aseguró que ahora está trabajando en sanar mediante el arte: “De ser una persona abusada, trastornada, traumada, traumatizada, violentada, robada… pasaron por encima de mis derechos como niña y como adulto”, expresó.

¿Gala Montes sufre acoso por parte de su madre?

Durante la conversación, Gala Montes reiteró que sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, Crista Montes. Resaltó que decidió callar por mucho tiempo debido al gran amor que sentía por ella.

No obstante, al ver cómo la estaba difamando y acosando, decidió romper el silencio. Si bien dijo reconocer que su madre tenía un pasado difícil, ya no quiere saber nada de ella. Incluso ha contemplado poner una orden de restricción en su contra.

“Después de mucho rencor, altas y bajas… dije: ‘Ella tuvo unos papás que fueron una mi…’. La perdono, no la quiero en mi vida. Yo voy a seguir adelante con mi vida. Voy a agarrar inspiración de donde tenga que agarrarla”, puntualizó.

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