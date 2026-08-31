Diana Bracho revela que cacheteó a una actriz tras súplicas, pero, ¿solo le tendió una trampa para ser famosa?

Tras el regreso de Diana Bracho a las telenovelas en Hermanas, un amor compartido, la actriz acudió al programa de Yordi Rosado, donde se sinceró sobre los momentos que ha vivido en su carrera, uno de ellos, la vez que cacheteó de verdad a una actriz. ¿Fue por su petición? ¡Te contamos los detalles!

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Diana Bracho se sincera sobre su trayectoria en las telenovelas. / Captura de pantalla

¿Quién es Diana Bracho y cuál ha sido su trayectoria?

Diana Bracho es una de las actrices más reconocidas de la televisión, el cine y el teatro en México. Es hija del director de cine de la época de oro Julio Bracho y de la actriz Diana Bordes.

Su debut en la industria artística ocurrió a muy temprana edad en la película El castillo de la pureza, aunque algunas de sus cintas más memorables son Entre Pancho Villa y una mujer desnuda y Y tu mamá también.

En lo que respecta a las telenovelas, varios de sus seguidores la recuerdan por la villana a la que le dio vida en Cuna de lobos, pero también ha participado en melodramas como Fuego en la sangre, Mi marido tiene familia, El privilegio de amor y El vuelo del águila.

Debido a su amplia trayectoria en la pantalla chica, su declaración sobre una de sus colegas generó varias especulaciones entre los televidentes, pero ¿qué fue lo que pasó con Diana Bracho?

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Ella es Diana Bracho. / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Diana Bracho y una de sus colegas en plena grabación?

Diana Bracho recordó con Yordi Rosado que en una ocasión golpeó de verdad a uno de sus colegas. De acuerdo con la actriz, todo ocurrió por petición de ella, quien le dijo que tenía que cachetearla de verdad para que pudiera actuar; pese a que en un principio se negó, terminó por acceder.

“Por favor, te suplico, es que si no, no puedo actuar. Le digo: ‘Pues eres actriz, imagínalo, invéntalo. Pues le di, no. Al día siguiente (ya era nota), Diana Bracho me golpeó. Hazme el favor”. Diana Bracho.

La actriz no quiso compartir el nombre de la personalidad a la que se refería, pero Yordi Rosado aseguró que sí sabía de quién se trataba, mientras que en redes las especulaciones no se hicieron esperar.

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*Diana Bracho* conto con Yordi Rosado como una actriz le pidio una cachetada real para despues ir a acusarla con la revista Tvynovelas "por golpearla",todo apunta a Jacqueline Bracamontes con quien trabajo en #HeridasDeAmor 😐 pic.twitter.com/ElgsVJLwZw — NUBIA 🐇 (@NubiaArizaga) August 31, 2026

¿Quién es la actriz a la que Diana Bracho cacheteó?

De acuerdo con Diana Bracho, hace poco volvió a encontrarse con su colega y le recordó lo que ocurrió hace años. Pese a que no reconoció lo que hizo, Bracho aclaró que nunca habló de lo ocurrido porque no era verdad.

“Hace poco me la encontré otra vez y le digo: ‘Oye, tú te acuerdas que me pediste que te diera una cachetada y luego me acusaste. Tú me suplicaste que te diera una cachetada y luego fuiste a declarar que yo te había pegado. Yo no dije nada, ni aclaré nada porque no tenía nada que aclarar. Le dije: ‘Sí, no hagas eso’. Diana Bracho

De acuerdo con algunos usuarios, la artista a la que podría hacer alusión Diana Bracho es Jacqueline Bracamontes; sin embargo, la actriz se limitó a contar su experiencia sin dar nombres sobre la protagonista de la cachetada.

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