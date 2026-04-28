Jacky Bracamontes sale de México y presume viaje con bello vestido; redes reaccionan a FOTOS: ¡Eres arte!

Una de las famosas más queridas en el espectáculo es Jacky Bracamontes, quien no está en México y presumió en redes sociales su viaje, donde además portó un elegante y bello vestido.

Seguidores de la actriz de telenovelas no se hicieron esperar y las reacciones y comentarios no pararon para elogiar a Bracamontes. ¡Entérate de a dónde fue Jacqueline y los comentarios que recibió!

Jacqueline Bracamontes es una de las actrices más queridas en la industria. / Foto: Facebook: Jacky Bracamontes IG: @jackybrv.

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¿A dónde viajó Jacky Bracamontes y cuál es el vestido que usó?

De acuerdo con lo anunciado por Jacky Bracamontes, salió de México y se encuentra en Sevilla, España, donde se reunió con un grupo de amigas.

El motivo de su viaje fue para visitar la Feria de Abril de Sevilla 2026, donde la artista portó un elegante y bello vestido típico para llevarse un lindo recuerdo de esta travesía.

Seguidores de la actriz se mostraron asombrados en redes sociales, donde le llovieron varios comentarios que destacaron la belleza de Jacky Bracamontes, así como lo feliz que se muestra en las fotografías.

Las redes enternecieron el viaje de la actriz con comentarios como:



"¡Dios que bella!”

“Que hermosa y elegante eres”

"¡Eres arte!”

“Se te extraña en la televisión, pero qué feliz te ves!”

"¡Viste a la maravilla”

"¡Qué belleza de vestido y color!”

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¿Quién es y cuál es la trayectoria de Jacky Bracamontes?

Jacky Bracamontes es una destacada actriz mexicana que ha ganado popularidad por sus papeles en diferentes novelas, series y algunas apariciones en el cine.

La actriz tiene actualmente 46 años de edad y se ha mantenido alejada de la vida pública, por lo que no ha tenido proyectos artísticos recientes. Pese a eso, acumula decenas de apariciones en la pantalla grande y chica, como:



Sortilegio.

Rubí.

Heridas de amor.

Las tontas no van al cielo.

La fea más bella.

Mujeres asesinas.

Un padre no tan padre.

Jacky Bracamontes ha aparecido en varias telenovelas, series y películas. / Foto: Redes sociales.

En entrevista con Yordi Rosado, Jacky Bracamontes habló sobre el romance que tuvo con Valentino Lanús, con quien tuvo un noviazgo por más de cuatro años. Eran una de la pareja de los momentos, quienes siempre se mostraron felices uno del otro.

La actriz reveló que buscó casarse con él, pero Lanús no quería comprometerse, por lo que fue una de las razones por las que terminaron.

“Con Valentino terminé porque él siempre ha sido así de ‘el sol, la luna y las estrellas’. Sentí que no se quería casar y yo sí quería casarme. Le decía '¿te ves algún día casado?’ y él ‘cuando el sol y la luna se conjuguen’, y dije ‘mmm ¿sabes?’. Creo que tú vas por un punto A y yo por un punto B, mejor terminemos aquí las cosas,después pasó el tiempo y me enteré de otras cosas”. Jacky Bracamontes.

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¿Quién es la pareja actual de Jacky Bracamontes?

La pareja actual de Jacky Bracamontes es el piloto de carreras mexicano Martín Fuentes, se conocieron en el año 2010 por una cita a ciegas organizada por Maki y Juan Soler.

Desde ese momento se enamoraron y el 1 de octubre de 2011 se casaron. Recientemente, la pareja celebró sus 14 años de matrimonio en 2025.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han formado una familia con cinco hijas en común, de las cuales dos de ellas son mellizas.