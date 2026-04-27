Nicola Porcella acude al Supernova Génesis 2026 acompañado de misteriosa mujer: ¿Estrena romance?

Nicola Porcella es uno de los galanes del momento; no solamente su buen físico le ha hecho que gane popularidad, también su carisma y diversas especulaciones de romances con algunas mujeres.

El actor no se salvó nuevamente y, luego de darse a conocer un video donde se le ve en el evento del Supernova Génesis 2026, al lado de una mujer, los rumores de un posible romance comenzaron en redes. ¿Será que ya tiene pareja y no lo ha dado a conocer? Te dejamos el video.

Nicola Porcella podría estar en una relación amorosa al ser captado con una mujer en el Supernova Génesis 2026. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es el video donde se ve a Nicola Porcella con una mujer en el Supernova 2026?

A través de redes sociales, se dio a conocer un video donde se observa al actor Nicola Porcella en el evento del Supernova Génesis 2026.

En el breve material que se compartió en internet, se aprecia a una mujer que está al lado del peruano, lo que no pasó desapercibido por los internautas, que comenzaron a especular un posible romance.

En redes sociales, surgieron comentarios como:

"¿Cuándo saldrá Nicola a decir quién es esa mujer? ¿Su novia?”

“¡Cupido ya flechó a Nicola!”

“¡Nicola fue acompañado al Supernova con su chica!”

“¿Quién está acompañando a Nicola?”

“¡Este arroz ya se coció!”

“¡Nicola ya tiene novia!”

Hasta el momento se desconoce quién es la acompañante de Nicola y si podría tratarse de una pareja o mujer con la que esté saliendo el actor.

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¿Quién es Nicola Porcella?

Nicola Porcella es un actor y modelo que ganó popularidad gracias a su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, donde resultó ganadora la influencer Wendy Guevara.

Es originario de Perú, donde era futbolista. Tiene actualmente 38 años de edad. Gracias al reality show, diversos productores de televisión comenzaron a considerarlo para algunas telenovelas, así como apariciones y proyectos para la televisión como:



Soltero cotizado.

Esto es guerra.

Amanecer.

El amor no tiene receta.

¡Qué buena hora!

La guarida del infierno.

Nicola Porcella ha estado en varios proyectos para la televisión. / Foto: IG: @nicolaporcella12.

Se le ha relacionado sentimentalmente con diversas mujeres, como su compañera de reality Wendy Guevara, donde ambos han dicho en diferentes ocasiones que solamente son amigos.

También una de las mujeres con las que se especuló que Nicola tendría una relación amorosa es con Karime Pindter. Hecho que ambos han desmentido

Nicola también participó como conductor en el programa matutino ‘Hoy’, donde el Porcella le dio una pausa a este proyecto, ya que se integraría a la telenovela ‘Amanecer’ del productor Juan Osorio.

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¿A quien apoyó Nicola Porcella en el Supernova 2026?

Desde que se comenzó a anunciar el evento del Supernova Génesis 2026, Nicola Porcella mostró su apoyo a Aarón Mercury, quien resultó ganador luego del encuentro con el cantante Mario Bautista.

Desde que se anunció la pelea, Nicola apoyó a Aarón Mercury, quien le manifestó que ganaría en el encuentro, acto que logró el influencer la noche del domingo 26 de abril.

Luego de ser noqueado por Aarón Mercury, Mario Bautista informó que había sufrido una fractura en uno de sus nudillos tras la pelea.

“Mi nudillo salió del chat”. Nicola Porcella.