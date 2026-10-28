Aarón Mercury tiene tremendo gesto con Victoria Justice y deja ver que, ¿está enamorad? Esto pasó entre ellos

Lejos de las polémicas que enfrentó Aarón Mercury por no tener intenciones de subirse al ring con Naim Darrechi tras pleito en la fiesta de Abelito, tal parece ser que el influencer ahora está más relajado, y así lo dejó ver al ser invitado al último programa de ‘Hoy’, en donde coincidió con la estrella de Nickelodeon, Victoria Justice.

¿Qué pasó durante la emisión del matutino entre Justice y Mercury, que tiene a todos comentando? Aquí te damos todos los detalles.

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¿Por qué Victoria Justice estuvo como invitada en ‘Hoy’?

La actriz y cantante norteamericana, Victoria Justice, estuvo como invitada en el programa ‘Hoy’, esto con motivo de la promoción del relanzamiento de su sencillo “Love Zombie: The Resurrection Remix”.

Como era de esperarse, durante su visita en el matutino, la actriz fue recibida con los brazos abiertos por parte de los conductores, con los que convivió, e incluso, con los que practicó su español, no obstante, el momento que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido el que protagonizó al lado del influencer mexicano Aarón Mercury.

Aarón Mercury / Redes sociales

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¿Aarón Mercury muy coqueto con Víctoria Justice?

En las últimas horas en redes sociales ha rondado un clip que ya se está haciendo viral. En el mismo, se observa como Aarón Mercury se porta sumamente caballeroso con la afamada actriz, de tal manera que incluso, le prepara un taco ante la sorpresa de todos los presentes.

Justice un poco confundida le pregunta si el taco es para ella, y mientras el influencer le contesta que sí, se pone a preparar el mítico platillo mexicano para enamorar el paladar de Victoria.

Por su parte Paul Stanley, conductor del matutino, le asegura a el influencer que está más amable que de costumbre “oye andas muy hacendoso ¿eh?”, a lo que Mercury responde “No, siempre soy así, siempre soy así”.

Por supuesto, en redes sociales los comentarios no pararon, y fueron los internautas los que apoyaron los dichos de Stanley:

“Él siempre tan atento”

“¡Tan acomedido el niño!”

“Aarón fue a servirle sus taquitos a Victoria”

Aarón Mercury preparándole un taco a Victoria Justice, me encantó jaja 💋 AARON EN HOY VICTORIA JUSTICE https://t.co/hS8zG5Eb0y — pahola (@paholaamtz) October 28, 2026

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¿Quiénes han sido las parejas de Aarón Mercury?

Aunque no es muy claro si la caballerosidad de Aarón Mercury será suficiente para conquistar el corazón de Victoria Justice, es bien sabido que el influencer tiene fama de rompercorazones, siendo relacionado sentimentalmente con chicas del mundo de las redes sociales como:



Caeli

Tammy Parra

Karime Pindter

Carol Castro

Yeri MUA

Con esta última, el creador de contenido se ha visto envuelto en un sinnúmero de dimes y diretes, pues en alguna ocasión, Yeri MUA lanzó un mensaje sospechoso que algunos interpretaron iba dirigido a Aarón Mercury, ¿le gustan los hombres?