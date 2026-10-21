Tania Rincón sufre bochornoso accidente con su ropa en ‘Hoy': ¿Enseño de más EN VIVO? "¡Háganme close-up!”

Meses después de que Tania Rincón apareciera en plena transmisión de Hoy con problemas en la vista, la conductora volvió a vivir un inesperado momento en el matutino que la llevó a pedir un cambio en las tomas para que no quedara al descubierto el incidente que sufrió. ¿Qué fue lo que pasó con la presentadora? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Tania Rincón sufre accidente en pleno programa Hoy / Redes sociales

¿Cuál fue el accidente que sufrió Tania Rincón en plena transmisión del programa Hoy?

Luego de que Andrea Escalona sufriera un tremendo descuido en vivo en el programa Hoy, tocó el turno de Tania Rincón de tener problemas con su vestimenta durante la transmisión del matutino. Pocos minutos antes de que terminara el programa de este 21 de octubre, la conductora sorprendió con un inesperado momento.

Mientras Tania Rincón estaba en plena dinámica con Nicola Porcella, sorprendió al interrumpir a Raúl Araiza para pedirle unos segundos de su atención; fue entonces cuando dejó al descubierto que tenía un problema con la falda que llevaba puesta.

“Me dejas pedir un favor antes. Toñito, se me rompió la falda de atrás, cuando vaya conmigo, nada más haz close-up, como de aquí para arriba”. Tania Rincón

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Tania Rincón sufre accidente en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Tania Rincón enseñó de más en pleno programa Hoy? Así reaccionaron sus compañeros

La revelación de Tania Rincón sobre la falda que llevaba puesta generó la risa entre sus compañeros, principalmente de Nicola Porcella y Raúl Araiza, quien comentó a manera de broma: “ No, no se puede. La televisión es para todos ”.

Después de que la conductora dejó en evidencia que su falda se había roto, la dinámica en el programa Hoy continuó con naturalidad y el percance no pasó a mayores. Por el momento, Tania Rincón no ha dado mayores detalles de lo ocurrido y en su cuenta de Instagram solo hay historias de las anécdotas que compartió junto a Magda Rodríguez, quien falleció en 2020.

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Tania Rincón sufre accidente en pleno programa Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Nicola Porcella y Galilea Montijo antes del incidente de Tania Rincón?

La transmisión del programa Hoy de este 21 de octubre no solo estuvo marcada por el incidente de Tania Rincón, Galilea Montijo y Nicola Porcella casi se ahogaron en pleno matutino momentos antes de que la presentadora tuviera problemas con su vestuario.

Todo comenzó cuando ambos conductores probaron unos esquites picosos, lo que generó que tosieran por varios segundos; sin embargo, el incidente no pasó a mayores, ya que ambos siguieron con su participación en el programa y no necesitaron atención médica.

Por lo tanto, lo ocurrido con el vestuario de Tania Rincón y los esquites que probaron Nicola Porcella y Galilea Montijo, solo quedó en divertidos momentos del matutino y los conductores pudieron seguir sin inconvenientes en Hoy.

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