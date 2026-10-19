Colaborador del programa Hoy cree que su sobrino secuestrado ¡está con vida!: “Lo he soñado dos veces”

El año pasado, Gustavo Matta, colaborador del programa Hoy, mejor conocido como ‘El diseñador de las estrellas’ dio a conocer la lamentable noticia de que su sobrino, Jesús Muñoz Mata, llevaba secuestrado desde el 20 de octubre de 2024, y que, a pesar de que ya se pagó el rescate, no ha sido liberado.

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Colaborador del programa Hoy cree que su sobrino secuestrado está con vida. / Fotos: Alejandro Isunza, IG @gus_matta y Archivo TVNotas

¿Qué piensa Gustavo Matta tras dos años de la desaparición de su sobrino?

Justo esta semana se cumplieron 2 años de la desaparición, y al respecto, Gustavo nos dice: “No ha pasado absolutamente nada. Es un número más, desafortunadamente, pero yo nunca he perdido la fe. Confío plenamente en que está con vida y que va a volver algún día”.

Y es que su sobrino se le ha manifestado en sueños. “En 2 ocasiones, y me ha dicho que nos vamos a encontrar… Yo me encomiendo a Dios. Él es el más grande, tiene el control y algún día vamos a estar ahí”.

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Es de los colaboradores consentidos del matutino Hoy. / Fotos: Alejandro Isunza, IG @gus_matta y Archivo TVNotas

¿Cómo fue la desaparición de Jesús Muñoz Mata? Así lo recuerda Gustavo Matta

Jesús Muñoz Mata, de 35 años, viajó de vacaciones a Alvarado, Veracruz, en octubre de 2024, junto con 2 amigos. Fueron a cenar y no volvió a saberse nada de ellos, hasta que los secuestradores se pusieron en contacto con la familia de Gustavo. Tras ver a Jesús con vida en unas videollamadas, cedieron a las peticiones de los raptores. Aunque les prometieron que en unas horas verían a Jesús, este no llegó al punto acordado.

A raíz de eso, tras meses de absoluto silencio, decidieron hacerlo público, por si alguien que viera la ficha de búsqueda podía proporcionar algún detalle, para dar con su paradero. “Esta incertidumbre se vive con mucho dolor, angustia. El rescate se pagó e inmediatamente después se cortó la comunicación. No entendemos qué pasó”.

Por tal motivo, Gustavo ha tenido que extremar precauciones. “Definitivamente, se cambiaron los números telefónicos, las llaves, todo cambió”. Y nos confirmó que a partir de ese suceso, ya trae seguridad. “Ha sido un golpe terrible para mi familia. Nuestra vida ha dado un giro de 180 grados, después de este suceso. No somos los únicos, mi hermana se ha convertido en parte de las miles de madres buscadoras que todos los días se levantan a buscar a sus hijos”.

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En junio del año pasado publicó en redes sociales que su sobrino estaba desaparecido. / Fotos: Alejandro Isunza, IG @gus_matta y Archivo TVNotas

¿Quién es Gustavo Matta, colaborador de Hoy?

Por otra parte, en lo profesional Gustavo se encuentra cumpliendo 28 años de trayectoria, y nos habló de sus comienzos. “Comencé en el circo francés Tihany, que venía a México. Los inicios fueron muy difíciles, pero con mucha ilusión y ganas. Lo mejor de estos 28 años ha sido la gente maravillosa que me he encontrado en el camino, mientras que lo más difícil ha sido matar el hambre. En su momento me costaba mucho trabajo, pero he vivido de esto. Ha estado mi familia feliz y he viajado por todo el mundo, han sido grandes satisfacciones”.

Se atrevió a revelarnoscuáles son las artistas favoritas para quienes confecciona. “La primera que confió en mí, y le agradezco infinitamente toda la vida, y que además es una gran estrella, es Thalía. También Gloria Trevi. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Mariana O acaba de ser mi madrina en un desfile muy importante que tuve, y muchas más”.

Finalmente, le preguntamos con quién no volvería a trabajar y nos dijo. “La gente cambia. Hay veces que he tenido malas experiencias, como con Laura Bozzo, pero después nos contentamos y ya seguimos trabajando. Así es este negocio. Hay días buenos y malos”.

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Entre las estrellas favoritas que ha vestido se encuentra Thalía. / Fotos: Alejandro Isunza, IG @gus_matta y Archivo TVNotas

Así ha sido la trayectoria de Gustavo Matta

Diseñador de moda, conocido como ‘El diseñador de las estrellas’.

Tiene más de 25 años de trayectoria en el mundo del estilismo y el vestuario para celebridades.

Ha vestido a artistas de alto perfil, como Thalía, Ninel Conde, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, entre otros.

entre otros. Entre sus trabajos más destacados se encuentra un atuendo icónico con guitarras que realizó para Thalía: Un diseño que plasmó su conexión con la música mexicana y su estilo, influenciado por el espectáculo.

Es colaborador fijo del matutino Hoy.

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