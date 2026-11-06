¿Nicola Porcella presuntamente tendría VIH? En pleno programa Hoy desata alarmas en redes tras inyectarse EN VIVO

Luego del susto que vivieron Nicola Porcella y Galilea Montijo tras casi ‘ahogarse’ en pleno programa Hoy, el conductor peruano vuelve a estar en el ojo del huracán tras protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral al aplicarse en vivo una inyección preventiva contra el VIH. La escena encendió las alarmas de algunos de sus fans, quienes comenzaron a cuestionarse sobre la salud del presentador. ¡Te contamos los detalles!

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Nicola Porcella enciende las alarmas en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Cómo fue que Nicola Porcella se puso una inyección para prevenir el VIH en ‘Hoy’?

Durante la transmisión de este 6 de noviembre, el programa Hoy fue testigo del momento exacto en que el conductor peruano se colocó un tratamiento inyectable como método de prevención contra el VIH. Dicho fragmento fue difundido en las redes oficiales del matutino, acompañado por el texto:

“Nicola Porcella recibió en vivo la PrEP inyectable como método de prevención contra el VIH”. Programa Hoy

En el video se ve al exhabitante de La casa de los famosos México recostado mientras un especialista le aplica el medicamento. Por su parte, Raúl ‘el Negro’ Araiza no dejó pasar la oportunidad de soltar un inesperado comentario: “Vas a estar bien porque tú vives una vida muy disipada”, desatando risas en el foro.

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Nicola Porcella se inyecta en vivo en el programa Hoy. / Capturas de pantall

¿Nicola Porcella en problemas de salud tras aplicarse inyección para prevenir el VIH?

Anque Nicola Porcella únicamente se aplicó el tratamiento como un método de prevención, los comentarios no se hicieron esperar y algunos fans manifestaron su preocupación. Mientras algunos internautas señalaron que desconocían cómo y cuándo se aplica este tipo de inyecciones, otros aplaudieron que el conductor haya accedido a recibirla en plena transmisión.

Según explicó el especialista que acudió al programa Hoy: “Es una medicina cien por ciento efectiva para prevenir la transmisión del VIH. Se lo pueden poner hombres, mujeres, adolescentes, adultos, independientemente de la orientación sexual, del estado civil, de la identidad de género. Todas las personas que seamos sexualmente activas”.

Por lo tanto, la salud de Nicola Porcella no está bajo ningún riesgo y todo se trato de rumores que surgieron en redes tras su participación en vivo para promover la prevención del VIH.

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¿Qué problemas de salud ha enfrentado antes Nicola Porcella?

Cabe mencionar que no es la primera vez que la salud del conductor enciende las alarmas. A mediados de agosto, Nicola Porcella admitió que se encontraba atravesando un periodo de estrés derivado de algunas inversiones.

En aquel momento, el exparticipante de Guerreros aseguró que retomaría sus terapias u bajaría el ritmo de trabajo, declaraciones que tranquilizaron a sus fans. Desde entonces, no se ha reportado que el peruano enfrente alguna complicación grave, más allá de la recuperación que atravesó hace unas semanas tras someterse a una cirugía de nariz.

Por lo tanto, la inyección que se aplicó para prevenir el VIH en el programa Hoy solo formó parte de una dinámica del matutino. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial que Nicola Porcella presente complicaciones de salud, por lo que todo se trató de RUMORES.

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